مطبّات حلبة أوستن "ستُعقّد" نهاية أسبوع الجائزة الكبرى في الفورمولا واحد

لطالما كانت مطبّات حلبة أوستن حاضرة منذ أول سباق للفورمولا واحد هناك، حيث أنّ الأرض غير المستقرة التي تمّ بناء الحلبة عليها تتسبب بسطح مسار غير مستوٍ.

وبينما تم العمل بانتظام على تحسين وضع المسار، لكنّ مطبات حلبة الأمريكيتين شكّلت نقطة حديث كبيرة خلال سباق "الموتو جي بي" الأخير هناك، حيث تذمّر الدرّاجون بشأنها على نحوٍ متكرر.

وقد تم التقدم بطلب لإعادة تعبيد المسار ضمن المناطق الأكثر تضررًا بالمطبات لسباق 2022 قبل عودة بطولة العالم للدراجات النارية إلى هناك.

وفي أعقاب مشاكل "الموتو جي بي" مع الحلبة، تواصل مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد مع الحلبة وطلب إجراء بعض العمل لتسطيح أسوأ المطبات على المسار.

لكن وفي ظل أنه من غير المرجّح أن تنتهي تلك المشكلة تمامًا، يعتقد غاسلي سائق ألفا تاوري بأن نهاية الأسبوع في أوستن ستكون صعبة، لا سيّما وأن المطبات كانت سيئة للغاية بالفعل خلال آخر سباق للفورمولا واحد هناك في 2019.

فقال: "أعتقد بأنّ الوضع قد يصبح معقّدًا للغاية نهاية هذا الأسبوع. فبعد أن شاهدت الموتو جي بي قبل بضعة أسابيع، بدت المطبات التي كانت سيئة للغاية بالفعل في آخر سباق لنا هنا أسوأ بكثير الآن".

وأضاف: "سيتطلب ذلك تضحيات في جانب الإعدادات، لكننا لن نعرف الوضع في الحقيقة حتى نصل إلى هناك. لست قلقًا تحديدًا حيال ذلك، كون سيارتنا تعمل بشكل جيّد في كل مكان في الوقت الحالي، إذ علينا فقط أن نتفادى أيّة مشاكل قد تشكّل فخًا لنا، وذلك كي نواصل غلق الفارق مع ألبين في ترتيب الصانعين".

وعن العمل المطلوب لتسطيح المطبات من أجل تحسين الوضع قبل زيارة الفورمولا واحد للحلبة قال ماسي: "ما فعلناه أنه تمّت إعادة تعبيد قسم كبير من الحلبة منذ سباق 2019، وذلك لمجابهة بعض المشاكل التي رأينها في ذاك الحدث".

وأضاف: "المناطق التي أشار إليها دراجو الموتو جي بي مختلفة عن تلك التي تمّت إعادة تعبيدها. حيث زارت فيا الحلبة خلال الأسبوع وقاموا بعمل تقرير عن الوضع. كما أن الحلبة تقوم ببعض التغييرات لنا لمعالجة بعض المخاوف، إذ سيقومون بتسطيح بعض المطبات. ولدينا بعض الوقت للقيام بذلك، وهم سيقومون بما في وسعهم ضمن ذلك الإطار الزمني".