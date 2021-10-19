تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تحليل: كيف ساعدت مقاربة مكلارين المختلفة في عودتها لسكة الانتصارات؟ التالي / بيريللي تُكمل برنامج اختباراتها لإطارات 18 إنشًا لموسم 2022
فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى أخبار

مطبّات حلبة أوستن "ستُعقّد" نهاية أسبوع الجائزة الكبرى في الفورمولا واحد

يرى بيير غاسلي أن على سائقي الفورمولا واحد التأهّب لنهاية أسبوع "مُعقّدة" في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، حيث ستُجبر المطبّات على حلبة الأمريكيتين الفرق على تضحيات في جانب الإعدادات.

مطبّات حلبة أوستن "ستُعقّد" نهاية أسبوع الجائزة الكبرى في الفورمولا واحد

لطالما كانت مطبّات حلبة أوستن حاضرة منذ أول سباق للفورمولا واحد هناك، حيث أنّ الأرض غير المستقرة التي تمّ بناء الحلبة عليها تتسبب بسطح مسار غير مستوٍ.

وبينما تم العمل بانتظام على تحسين وضع المسار، لكنّ مطبات حلبة الأمريكيتين شكّلت نقطة حديث كبيرة خلال سباق "الموتو جي بي" الأخير هناك، حيث تذمّر الدرّاجون بشأنها على نحوٍ متكرر.

اقرأ أيضاً:

وقد تم التقدم بطلب لإعادة تعبيد المسار ضمن المناطق الأكثر تضررًا بالمطبات لسباق 2022 قبل عودة بطولة العالم للدراجات النارية إلى هناك.

وفي أعقاب مشاكل "الموتو جي بي" مع الحلبة، تواصل مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد مع الحلبة وطلب إجراء بعض العمل لتسطيح أسوأ المطبات على المسار.

لكن وفي ظل أنه من غير المرجّح أن تنتهي تلك المشكلة تمامًا، يعتقد غاسلي سائق ألفا تاوري بأن نهاية الأسبوع في أوستن ستكون صعبة، لا سيّما وأن المطبات كانت سيئة للغاية بالفعل خلال آخر سباق للفورمولا واحد هناك في 2019.

فقال: "أعتقد بأنّ الوضع قد يصبح معقّدًا للغاية نهاية هذا الأسبوع. فبعد أن شاهدت الموتو جي بي قبل بضعة أسابيع، بدت المطبات التي كانت سيئة للغاية بالفعل في آخر سباق لنا هنا أسوأ بكثير الآن".

وأضاف: "سيتطلب ذلك تضحيات في جانب الإعدادات، لكننا لن نعرف الوضع في الحقيقة حتى نصل إلى هناك. لست قلقًا تحديدًا حيال ذلك، كون سيارتنا تعمل بشكل جيّد في كل مكان في الوقت الحالي، إذ علينا فقط أن نتفادى أيّة مشاكل قد تشكّل فخًا لنا، وذلك كي نواصل غلق الفارق مع  ألبين في ترتيب الصانعين".

اقرأ أيضاً:

وعن العمل المطلوب لتسطيح المطبات من أجل تحسين الوضع قبل زيارة الفورمولا واحد للحلبة قال ماسي: "ما فعلناه أنه تمّت إعادة تعبيد قسم كبير من الحلبة منذ سباق 2019، وذلك لمجابهة بعض المشاكل التي رأينها في ذاك الحدث".

وأضاف: "المناطق التي أشار إليها دراجو الموتو جي بي مختلفة عن تلك التي تمّت إعادة تعبيدها. حيث زارت فيا الحلبة خلال الأسبوع وقاموا بعمل تقرير عن الوضع. كما أن الحلبة تقوم ببعض التغييرات لنا لمعالجة بعض المخاوف، إذ سيقومون بتسطيح بعض المطبات. ولدينا بعض الوقت للقيام بذلك، وهم سيقومون بما في وسعهم ضمن ذلك الإطار الزمني".

تذاكر
المشاركات
التعليقات
تحليل: كيف ساعدت مقاربة مكلارين المختلفة في عودتها لسكة الانتصارات؟

المقال السابق

تحليل: كيف ساعدت مقاربة مكلارين المختلفة في عودتها لسكة الانتصارات؟

المقال التالي

بيريللي تُكمل برنامج اختباراتها لإطارات 18 إنشًا لموسم 2022

بيريللي تُكمل برنامج اختباراتها لإطارات 18 إنشًا لموسم 2022
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية اليوم

وولف: الانسحابات ستقرر مصير معركة اللقب في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الانسحابات ستقرر مصير معركة اللقب في الفورمولا واحد

إبداعات الفورمولا واحد في 2022 ستكون أقل وضوحاً من "الناشر المزدوج"
فورمولا 1 فورمولا 1

إبداعات الفورمولا واحد في 2022 ستكون أقل وضوحاً من "الناشر المزدوج"

تحليل: كيف ساعدت مقاربة مكلارين المختلفة في عودتها لسكة الانتصارات؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف ساعدت مقاربة مكلارين المختلفة في عودتها لسكة الانتصارات؟

فيراري: التقدم على مكلارين لتحقيق المركز الثالث ضمن بطولة المصنّعين "هدف واضح"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: التقدم على مكلارين لتحقيق المركز الثالث ضمن بطولة المصنّعين "هدف واضح"

مطبّات حلبة أوستن "ستُعقّد" نهاية أسبوع الجائزة الكبرى في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

مطبّات حلبة أوستن "ستُعقّد" نهاية أسبوع الجائزة الكبرى في الفورمولا واحد

حلبة جدة "الرائعة" للفورمولا واحد ستقدم عرضاً لم "يشهد له العالم مثيلاً من قبل"
فورمولا 1 فورمولا 1

حلبة جدة "الرائعة" للفورمولا واحد ستقدم عرضاً لم "يشهد له العالم مثيلاً من قبل"

بيريللي تُكمل برنامج اختباراتها لإطارات 18 إنشًا لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريللي تُكمل برنامج اختباراتها لإطارات 18 إنشًا لموسم 2022

الكشف عن روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022 وانطلاقها من البحرين والسعوديّة
فورمولا 1 فورمولا 1

الكشف عن روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022 وانطلاقها من البحرين والسعوديّة

أحدث الأخبار

إبداعات الفورمولا واحد في 2022 ستكون أقل وضوحاً من "الناشر المزدوج"
فورمولا 1 فورمولا 1

إبداعات الفورمولا واحد في 2022 ستكون أقل وضوحاً من "الناشر المزدوج"

بيريللي تُكمل برنامج اختباراتها لإطارات 18 إنشًا لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريللي تُكمل برنامج اختباراتها لإطارات 18 إنشًا لموسم 2022

مطبّات حلبة أوستن "ستُعقّد" نهاية أسبوع الجائزة الكبرى في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

مطبّات حلبة أوستن "ستُعقّد" نهاية أسبوع الجائزة الكبرى في الفورمولا واحد

تحليل: كيف ساعدت مقاربة مكلارين المختلفة في عودتها لسكة الانتصارات؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف ساعدت مقاربة مكلارين المختلفة في عودتها لسكة الانتصارات؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.