مطبّات الحلبة تسبّبت في مشكلة دوّاسة الوقود على سيارة لوكلير في أوستن

أعلم لوكلير فريقه بأنّه يشتبه في وجود مشكلة في المحرّك في مرحلة مبكّرة من الحصّة الأولى على حلبة الأمريكيّتين، قبل أن يُجيبه مهندسه بأنّها مشكلة متعلّقة بدوّاسة الوقود.

وتذمّر عددٌ من السائقين من كثرة المطبّات على الحلبة، حيث باتت الفرق قلقة بالفعل من إمكانيّة مواجهة المزيد من المتاعب في بقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع، حيث زعم ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بأنّ المطبّات كانت السبب في مشكلة لوكلير.

وقال بينوتو: "الحلبة مليئة بالمطبّات بكلّ تأكيد. سيكون من الشجاعة أن تقول الآن بأنّها لن تؤثّر على الموثوقيّة. ربّما قد نُؤكّد عكس ذلك في مرحلة لاحقة من عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "في الحقيقة واجهنا مشكلة مع شارل هذا الصباح بسبب المطبّات وفق ما نعتقده. مشكلة صغيرة، لكنّها مثال".

وأردف: "لذا تحتاج لإدارة الوضع، نحتاج لأن نكون على وعيٍ بها والتأكّد من عدم تأثيرها على النتيجة".

من جانبه واجه كارلوس ساينز انزلاقًا كبيرًا عند المنعطفات المتعرّجة الأولى من الحلبة وقال زاك براون مدير فريقه بأنّها "خلقت بعض الحماس" في السباق.

وقال الأمريكي: "لست قلقًا حيال صلابة السيارة ووحدتها. لكنّ المطبّات قد تُطيح بسائقٍ أو اثنين خارج السباق".

أمّا سيري أبيتبول مدير فريق رينو فقد قال بأنّ المسألة لا تقتصر فقط على الموثوقيّة، كون الفرق قد تتمكّن من حماية أنفسها من أسوأ المطبّات من خلال ملاءمة إعدادات سياراتها.

وقال: "يكمن التحدّي في إيجاد التوازن المناسب بين المقطع الأوّل وضعف استجابة المقدّمة للانعطاف على تلك المطبّات وبين المقطع الثالث والثبات والاستجابة المفرطة للانعطاف".

وأردف: "سيتعيّن عليك إيجاد حلٍ وسط. قد يكون ذلك تحديًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة لجميعنا".