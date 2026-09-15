جادل جايمس هينشكليف سائق إندي كار السابق والمحلل في إف 1 تي في بأن جورج راسل يجب أن يتعامل مع الجزء المتبقي من موسم 2026 باعتباره استعدادًا مبكرًا لموسم 2027، بعدما وصف معركته الحالية على اللقب بأنها "محسومة" عقب جائزة إسبانيا الكبرى.

وشكل السباق الافتتاحي على حلبة مادرينغ في مدريد ضربة جديدة لآمال راسل في المنافسة على اللقب. ففي الوقت الذي استفاد فيه زميله في فريق مرسيدس ومتصدر البطولة الحالي كيمي أنتونيللي من سيارة أمان افتراضية جاءت في توقيت مناسب ليحقق فوزه الثامن في مسيرته، عانى راسل من سباق محبط أنهاه في المركز الخامس.

وأدت النتيجة إلى اتساع أفضلية أنتونيللي أمام راسل إلى 81 نقطة في ترتيب السائقين. ورغم أن السائق البالغ من العمر 28 عامًا لا يزال قادرًا حسابيًا على الفوز باللقب، فإنه أقر بعد السباق بأنه ليس ضمن المنافسة فعليًا.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

وقال راسل لـ"إف 1 تي في": "بشكل واقعي، أنا لست ضمن المنافسة على لقب السائقين، وهذا يسمح لي فقط بالتركيز على كل سباق على حدة، ومحاولة التركيز على تحقيق بعض النتائج الجيدة".

وبعد مراجعة تصريحات راسل خلال برنامج "إف 1 تي في" عقب السباق، اقترح هينشكليف أن يحوّل راسل تركيزه الآن إلى موسم 2027، وأن يعمل على معرفة السبب الذي يمنعه من مجاراة أداء زميله في الفريق.

حيث قال: "سأكون صريحًا، معظم السائقين خرجوا من المنافسة على اللقب بشكل واقعي في هذه المرحلة. لذلك، ربما من الأفضل أن يتبنى هذه العقلية وأن يتعامل مع كل سباق على حدة. عليه أن يركز على اكتشاف ما الذي يمنعه من مجاراة سرعة كيمي".

وأضاف: "أمامه الآن هذه السلسلة من السباقات قبل نهاية الموسم لكي يضبط كل شيء بشكل مثالي، وبذلك يستطيع أن يبدأ موسم 2027 بأفضل صورة ممكنة. هذا العام محسوم بالنسبة إليه من ناحية البطولة. وعليه فقط أن يستغل هذه السباقات للتعلم، وبالنسبة إليه، يمكنك القول تقريبًا إن موسم 2027 يبدأ في باكو".

هذا وستقام جائزة أذربيجان الكبرى على حلبة باكو سيتي خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر.