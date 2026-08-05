يعتقد روب سميدلي مهندس السباقات السابق في الفورمولا 1 أن جورج راسل "يفرط في التفكير" بشأن صراعه على لقب 2026، داعيًا سائق مرسيدس إلى استعادة "حالة الزخم" في ظل اتساع فارق النقاط مع زميله كيمي أنتونيللي.

وخلال حلقة من بودكاست "هاي بيرفورمانس ريسينغ"، إلى جانب مدير فريق ألبين السابق أوتمار زافناور والمذيع جيك همفري، حلل سميدلي الفارق المتزايد بين سائقي مرسيدس والديناميكية بينهما داخل الفريق.

حيث قال: "يجب أن تكون في حالة تدفق وزخم، أليس كذلك؟ هذا هو الوضع الذي يوجد فيه كيمي حاليًا. كيمي في حالة تدفق، ويفعل كل شيء بصورة طبيعية للغاية. عندما يركب السيارة، يقدم الأداء المطلوب ولا يفرط في التفكير. وبالتالي، لا يبالغ في القيادة، وكل شيء يسير معه بشكل طبيعي".

وأضاف: "لا يمكنك الإفراط في التفكير. وإذا نظرت إلى جورج من الخارج واستمعت أيضًا إلى ما يحدث، فأعتقد، بصراحة، أنه يفرط في التفكير".

وتابع: "لا يوجد أي شك، وهذه رسالة إلى جورج، لا يوجد أي شك في أنك تستطيع قيادة سيارة فورمولا 1. لا يوجد أي شك في ذلك على الإطلاق".

وأردف: "سواء كان كيمي أسرع بعُشر من الثانية أو أبطأ بعُشر من الثانية، فهذا غير مهم، أليس كذلك؟ عليه أن يرتب أفكاره، لأن زمن اللفة والنقاط وبطولة العالم هذه أصبحت الآن مرتبطة بما يدور في ذهنه، وليس بقيادته".

وبعد فوزه بجائزة أستراليا الكبرى، الجولة الافتتاحية للموسم، والسباق القصير في الصين، كان راسل بسهولة أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب 2026.

لكن سلسلة النتائج القوية التي حققها زميله الشاب، إلى جانب بعض الحظ السيئ الذي واجهه السائق البريطاني، سمحت لأنتونيللي بتوسيع صدارته لترتيب بطولة السائقين.

وبعد النصف الأول من الموسم، يتصدر أنتونيللي الترتيب برصيد 219 نقطة، فيما يحتل بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون المركز الثاني برصيد 169 نقطة، ويأتي راسل ثالثًا برصيد 160 نقطة.