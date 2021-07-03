مصنع هوندا في ساكورا سيزوّد ريد بُل بالمحركات في 2022

بعد قرار هوندا بمغادرة ساحة البطولة نهاية الموسم الجاري، أعلنت ريد بُل في فبراير/شباط الماضي أنّها ستؤسس قسمًا لديها لوحدات الطاقة، حيث ستستحوذ على وحدات طاقة هوندا الحالية لتجلب عملية إنتاجها داخليًا.

وعملت ريد بُل على توسيع مقرها الحالي في ميلتون كينز ليستوعب منشأة المحرك الجديدة، على أن يتم وضع شعار العلامة النمساوية على المحركات بدءًا من العام المُقبل.

ولكن تمّ الكشف الآن بأنّ مصنع هوندا في ساكوار سيظل مسؤولًا عن تجميع محركات ريد بُل في الموسم المُقبل كذلك.

إذ علّق تويوهارو تانابي المدير التقنى لدى هوندا في الفورمولا واحد على ذلك قائلًا: "نعم، تعمل ريد بُل وهوندا على ذلك المشروع، والكيفية التي ستتم بها العملية الانتقالية العام المُقبل. لا يُمكنني إطلاعكم على تفاصيل، لكننا سنكون ضمن وجهة جيّدة من أجل الاستعداد بشكل لائق للموسم المُقبل. نعمل بجد كبير الآن وأبذل مجهودًا كبيرًا في جانب الحلبة".

من جهته، عقّب كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قائلًا: "نقوم الآن بإتمام التفاصيل النهائية لذلك. بينما نستعد بالطبّع داخل قسم المحركات في ريد بُل، ستكون 2022 عامًا انتقاليًا، وعليه نعمل مع هوندا من أجل انتقال سلس حيث سيتواصل تجميع المحركات في ساكورا في 2022، قبل أن يتم نقل هذه العملية إلى مصنعنا الجديد بحلول موسم 2023".

هذا وأكّد هورنر بأن ريد بُل ستتمتع باكتفاء ذاتي كامل مع وحدة الطاقة الحالية بدءًا من 2023، لكنها "ستنتظر باهتمام ما سيتمخض عن محادثات المحركات لموسم 2025 أو حتى 2026".

وسيُعقد اجتماع حاسم بين حاملي الحقوق التجارب في الفورمولا واحد والمصنعين الذين يدرسون خوض غمار الرياضة خلال حقبة المحركات القادمة اليوم السبت في النمسا، حيث أبدت ريد بُل أملها في أن تكون هنالك مقاربة جديدة تمامًا.

جديرٌ بالذكر أنّ خروج هوندا من الفورمولا واحد نهاية هذا العام قد يأتي بعد تحقيق الصانع الياباني لأول لقب عالم منذ 1991، وذلك مع تواجد ريد بُل حاليًا في صدارة ترتيب بطولتي السائقين والصانعين.

وصرّح تانابي أنه وبينما يشعر شخصيًا بالندم على قرار الانسحاب من البطولة بالنظر إلى وضع هوندا القوي الحالي، إلّا أنّ شيئًا لن يتغيّر بغض النظر عن نتيجة البطولة.

حيث قال: "شخصيًا أشعر بالندم نعم، لكن بغض النظر عن نتيجة البطولة هذا العام أو نتيجتنا، فأعتقد بأن قرار هوندا لن يتغيّر. وسنغادر الفورمولا واحد".