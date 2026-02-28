مصنّعو محركات الفورمولا 1 و"فيا" يوافقون على تعديلات في فحص نسبة الانضغاط

أعلن الاتحاد الدولي أن جميع مصنّعي وحدات الطاقة وافقوا بالإجماع على تغييرات في طريقة قياس نسبة انضغاط المحرك، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو.

وتمّ خفض نسبة الانضغاط في محركات "في6"، التي تقيس مقدار ضغط خليط الهواء والوقود داخل الأسطوانة، إلى 16:1 في هذا الجيل من وحدات الطاقة، وذلك جزئيًا لتسهيل دخول مصنّعين جدد مثل آودي إلى البطولة.

لكنّ بعض المصنّعين المنافسين، ويُعتقد أن آودي كانت في مقدمتهم، اعترضوا على طريقة ذكية للالتزام بنسبة 16:1 في الظروف الباردة والثابتة (وهي الطريقة التي يعتمدها الاتحاد الدولي في القياس)، مع توسيع النسبة فعليًا في ظروف التشغيل الحارة، ما يمنح أفضلية كبيرة في الأداء. وانضمت هوندا وفيراري إلى آودي في الضغط على الاتحاد الدولي لمعالجة المسألة قبل انطلاق موسم 2026 الأسبوع المقبل في أستراليا، رغم أن مرسيدس حصلت على تطمينات بأن وحدات طاقتها قانونية بالكامل.

وبعد سلسلة من المناقشات، طرح الاتحاد الدولي حلًا توفيقيًا للتصويت الإلكتروني بين الشركات الخمس المصنّعة لوحدات الطاقة، ومنحها مهلة 10 أيام للتصويت. ويقضي الحل بقياس نسبة الانضغاط في ظروف باردة وحارة اعتبارًا من 1 يونيو 2026، ثم الاكتفاء بقياسها في ظروف التشغيل عند درجة حرارة 130 مئوية بدءًا من موسم 2027.

وأكد الاتحاد الدولي أن جميع المصنّعين صوّتوا لصالح المقترح، كما تم اعتماد التعديلات رسميًا من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد.

وجاء في بيان الاتحاد: "تمّ بذل جهد كبير لإيجاد حل لمسألة نسبة الانضغاط. هذا العامل كان أحد الأهداف الأساسية في هذه اللوائح بهدف جذب مصنّعين جدد إلى الرياضة، وهو محدد في القوانين بنسبة 16:1 ويتم قياسه في الظروف الباردة".

وتابع البيان: "عمل الاتحاد الدولي على التوصل إلى حل توفيقي ينص على مراقبة نسبة الانضغاط في الظروف الحارة والباردة اعتبارًا من 1 يونيو 2026، ثم الاكتفاء بالقياس في ظروف التشغيل (130 درجة مئوية) اعتبارًا من 2027."

وفي حديث حصري لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قال لوران ميكيز مدير فريق ريسينغ بولز الذي ينتج وحدات طاقته الخاصة لأول مرة إن فريقه يريد فقط وضوحًا قبل دخول الموسم الجديد.

وقال ميكيز: "نطالب بالوضوح. أخبرونا بما هو مسموح لنا فعله، والباقي لا يهم كثيرًا. من الضروري أن يكون هناك فهم واضح لما هو مسموح، وبعد ذلك أعتقد أن كل منافس يجب أن يكون حرًا في تحقيق النتيجة بالطريقة التي يراها مناسبة. هذا لا ينطبق فقط على وحدة الطاقة، بل على كل شيء."

كما أشار الاتحاد الدولي إلى أنه سيواصل تقييم البيانات المستخلصة من اختبارات ما قبل الموسم والجولات الأولى من الموسم، وسط مخاوف بشأن استراتيجيات إدارة الطاقة الصارمة التي سيضطر السائقون لاستخدامها لتحقيق أقصى استفادة من وحدات طاقة 2026، والتي تعتمد بشكل أكبر بكثير على الطاقة الكهربائية مقارنة بالأجيال السابقة.

وأضاف البيان: "تُمثّل اللوائح التي تم تقديمها لعام 2026 أحد أكبر التغييرات في الذاكرة الحديثة. جميع الأطراف تدرك أنه مع إدخال تغييرات تنظيمية بهذا الحجم، فإنّ هناك دروسًا جماعية يجب استخلاصها من اختبارات ما قبل الموسم والجولات الأولى من بطولة 2026".

واختتم: "تستمر عمليات التقييم والفحوصات التقنية الإضافية فيما يتعلق بإدارة الطاقة."