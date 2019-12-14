مصنعو محركات الفورمولا واحد يتوقعون تقارباً أكبر في مستويات الأداء بعد 2021

بينما سيتم تقديم حزمة تقنية جديدة كبيرة بعد الموسم المقبل فإنّ السيارات ستحافظ على المحركات سداسية الأسطوانات الهجينة والمزودة بشاحن توربيني - والتي تمّ اعتمادها عام 2014 - للحقبة المقبلة.

وعارض المصنّعون الأربعة - مرسيدس، فيراري، هوندا ورينو - خطط التخلي عن وحدة استعادة الطاقة الحرارية "أم جي يو - أتش" كما كان مقترحاً في السابق، بينما عبّر ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري عن اقتناعهم التام بأنه سيكون هناك تقارب أكبر في المواسم القليلة المقبلة مع بقاء صيغة المحركات على حالها.

حيث قال: "هناك حدود تقييدية، لذا نعتقد أنه لن يكون هناك ضرورة للسير في عملية التطوير بالطريقة التي نقوم بها اليوم".

وأكمل: "سيكون هناك فرص لتجميد التطوير كذلك. الحقيقة أننا بدأنا بتجميد بعض المكونات التي نعتقد أنها لا تؤثر إلا بشكل طفيف في عملية التطوير".

وتابع: "ذلك أمر جيد لناحية الاستدامة، أن نبدأ بالتجميد، وكذلك تقليص فترات العمل على أجهزة الداينو".

واسترسل: "لذا، نعم نحن جميعنا مقتنعون بأننا سنصل إلى التقارب بيننا".

واستطرد: "بدأ هذا بالفعل، وفي الحقبة المقبلة سيحصل، وبكل تأكيد".

تمتلك مرسيدس ورينو عقوداً طويلة الأمد لتقديم محركات لفرقها الزبونة، لكن هوندا تخوض نقاشات حيال إمكانية مواصلة المشاركة - بعد أن جددت عقدها مع ريد بُل حتى 2021.

حيث قال تويوهارو تانابي مدير القسم التقني للفورمولا واحد لدى هوندا في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نودّ رؤية ذلك (تجميد المحركات)".

وأكمل: "لكننا بدأنا بشكل متأخر قليلاً بالمقارنة مع منافسينا، ربما كان منحى التطوير لديهم أفضل، لهذا السبب يقول ماتيا أمراً كهذا، لكننا ما زلنا نتعلم ونتحسن".

واسترسل: "كذلك، نحتاج إلى تخفيض للنفقات. هوندا تنفق الكثير من الأموال وكذلك جميع المصنّعين الآخرين، لكننا نحاول جعل تكلفة المحرك أقل".

وتعتقد كل من مرسيدس ورينو أن الأداء بين المصنعين بدأ بالتقارب بالفعل، لكنهما تختلفان على مدى التميّز الذي ينفرد به كل محرك في حال بقيت القوانين ثابتة.

فقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "سنرى، على المدى الطويل، سيميل أداء المحركات إلى الثبات".

واستكمل: "أعتقد أننا بدأنا نرى لمحات لذلك في أداء المحرك، بدأنا نرى سباقات قوية للغاية مع فيراري، وكذلك صعود رينو".

واسترسل: "لذا، أعتقد أنه وبالنظر إلى الصورة الأكبر، فإن تلك الفوارق ستبدأ بالتضاؤل، تماماً مثل أية صناعة ناضجة أخرى".

وأضاف: "الفوارق الهامشية تميل إلى التناقص وليس لدي أي شكّ في أن ذلك سيحصل".

من جهته، يرى سيريل أبيتبول مدير مشروع رينو في الفورمولا واحد أنه ستكون هناك مساحة كافية "لأية ابتكارات ثورية مع مكونات وعمليات جديدة".

فقال: "هناك كمية كبيرة للغاية من الابتكار".

واستكمل: "إنه أمر محبط بعض الشيء أنه لا يمكننا الكلام حقاً عنها بسبب كل تلك السرية، وبسبب كمّ الاستثمارات الكبير المصاحب لها".

وأردف: "مهندسونا يواصلون تقديم الأفكار الجيدة وبشكل كبير، وذلك أمر رائع".

واختتم: "قمنا بتوظيف الكثيرين من خريجي الجامعات. منهم من ليس شغوفاً بالفورمولا واحد بالضرورة، لكن يمكنني القول أنهم شغوفون حيال ما يقومون به فيما يتعلق بمحركات الاحتراق الداخلي وقوة المحرك".