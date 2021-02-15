الاتّفاق على معالجة فوارق الأداء في الفورمولا واحد بالرُغم من تجميد تطوير المحركات

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
59 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
79 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
114 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
128 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
198 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
205 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
219 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
233 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
247 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
254 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
262 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
275 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
290 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
299 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الاتّفاق على معالجة فوارق الأداء في الفورمولا واحد بالرُغم من تجميد تطوير المحركات

المشاركات
التعليقات
الاتّفاق على معالجة فوارق الأداء في الفورمولا واحد بالرُغم من تجميد تطوير المحركات

اتفق مصنّعو الفورمولا واحد على معالجة فوارق الأداء الكبيرة بين المحركات بدءًا من 2022 على الرُغم من قرار تجميد التطوير، وذلك وفق ما صرّح به كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل.

أعلنت لجنة الفورمولا واحد الأسبوع الماضي بأنّ الفرق وافقت بالإجماع على دعم خطوة تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022، والتي تستمر حتى تقديم الجيل التالي من وحدات الطاقة في 2025.

وقد فتح ذلك الاتفاق الطريق أمام ريد بُل للاستحواذ على مشروع محركات هوندا بدءًا من العام المُقبل، حيث أعلن الفريق تشكيل شركة "ريد بُل المحدودة لوحدات الطاقة" اليوم الاثنين.

اقرأ أيضاً:

في المقابل، دخلت كل من ريد بُل وفيراري في محادثات حول تطبيق نظام لتصحيح الأداء، والذي يضمن أن تحصل أية وحدة طاقة متأخّرة بشكل كبير خلف منافساتها على فرصة اللحاق بالمنافسة.

وقد برز عقب الاجتماع الأخير أنّ تلك المسألة غير مضمّنة في القوانين المحيطة بعملية تجميد تطوير المحركات، والتي تجعل أداء وحدات الطاقة بدءًا من 2022 ثابتًا للمواسم الثلاثة التالية.

وقد كشف هورنر أنّه وبينما لا تتواجد تلك المسألة في القوانين، لكن تم التوصل لاتّفاق بشأنها بين المصنعين لمعالجة أيّة فوارق كبيرة في الأداء.

حيث قال: "في حين أنّ ذلك الجانب غير منصوص عليه في القوانين، تمّ التوصل لاتّفاق بين المصنعين الذين دعمو مقترح أن تعالج فيا تلك المسألة، وذلك في حال واجه مصّنع تأخّرًا كبيرًا على صعيد أداء وحدة الطاقة".

وأضاف: "وعليه فإنّ هنالك تحرّكًا مباشرًا من كل مصنّع لمعالجة تلك المسألة حال بروزها، رُغم عدم النص على ذلك في القوانين".

وبالرُغم من أنّ هورنر قد تقبّل أنّ ذلك الاتفاق "لا يُعدّ مثاليًا كقانون"، لكنّه عبّر عن ثقته بأنّ "فيا" بمقدورها العمل مع المصنعين لتصحيح أيّة فوارق في الأداء.

فقال: "يمنح ذلك الاتّفاق القوة الضرورية لفيا من أجل جلب كل الأطراف إلى الطاولة، وذلك أمر مهم، حيث بات هنالك فهم واضح للمسألة، ولا سيّما بين مستويات الإدراة العُليا لكل مصنّع".

جديرٌ بالذكر أنّ هوندا قد جلبت العديد من تحديثاتها المخططة لموسم 2022 إلى 2021، وذلك قبل خروجها من ساحة البطولة نهاية هذا العام.

حيث أوضح هورنر أنّ الصانع الياباني ما يزال ملتزمًا بالعمل على التحسينات خلال هذا العام قبل تسليم مشروح وحدة الطاقة إلى ريد بُل مع بدء تفعيل تجميد التطوير.

اقرأ أيضاً:

"لدينا تقديم وقود إي10 (في 2022)، لذلك ستواصل هوندا تطوير المحرك حول ذلك الوقود" قال هورنر.

واختتم: "ستسلّم هوندا المحرك على الفور عند بداية التجميد، وسيواصلون المساعدة خلال 2022 مع تجميع المحركات".

تسريح ألونسو من المستشفى على إثر جراحة فكّه المكسور

المقال السابق

تسريح ألونسو من المستشفى على إثر جراحة فكّه المكسور
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل تكشف عن خطتها لتسمية المحركات الجديدة

2
فورمولا 1

سيارة مكلارين الجديدة ستكون أكثر سيارات موسم 2021 اختلافًا

3
فورمولا 1

الاتّفاق على معالجة فوارق الأداء في الفورمولا واحد بالرُغم من تجميد تطوير المحركات

15دقيقة
4
موتو جي بي

فينياليس: ياماها بقدورها أن تصبح "فريقًا واحدًا متكاملًا" بعد روسي

5
فورمولا 1

فيراري تدرس إحداث ثورة في تصميم محرّكها لموسم 2022

أحدث الأخبار
الاتّفاق على معالجة فوارق الأداء في الفورمولا واحد بالرُغم من تجميد تطوير المحركات
فورمولا 1

الاتّفاق على معالجة فوارق الأداء في الفورمولا واحد بالرُغم من تجميد تطوير المحركات

15د
تسريح ألونسو من المستشفى على إثر جراحة فكّه المكسور
فورمولا 1

تسريح ألونسو من المستشفى على إثر جراحة فكّه المكسور

51د
تحليل: لماذا لا يجب على الفورمولا واحد التخوف من تجربة السباقات القصيرة؟
فورمولا 1

تحليل: لماذا لا يجب على الفورمولا واحد التخوف من تجربة السباقات القصيرة؟

ريد بُل تكشف عن خطتها لتسمية المحركات الجديدة
فورمولا 1

ريد بُل تكشف عن خطتها لتسمية المحركات الجديدة

سيارة مكلارين الجديدة ستكون أكثر سيارات موسم 2021 اختلافًا
فورمولا 1

سيارة مكلارين الجديدة ستكون أكثر سيارات موسم 2021 اختلافًا

أحدث ملفات الفيديو
تشغيل سيارة فيراري 01:01
فورمولا 1
14-02-2021

تشغيل سيارة فيراري "اس.اف21"

زملاء مميزون: جاكي ستيورات وفرانسوا سيفير 01:53
فورمولا 1
11-02-2021

زملاء مميزون: جاكي ستيورات وفرانسوا سيفير

جاكي ستيوارت: الطريق إلى النصر 00:52
فورمولا 1
11-02-2021

جاكي ستيوارت: الطريق إلى النصر

ألفا روميو: فجر الهيمنة 01:20
فورمولا 1
11-02-2021

ألفا روميو: فجر الهيمنة

لوتس: من الإبداع إلى النجاح 01:50
فورمولا 1
11-02-2021

لوتس: من الإبداع إلى النجاح

الأكثر شعبية اليوم

ريد بُل تكشف عن خطتها لتسمية المحركات الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تكشف عن خطتها لتسمية المحركات الجديدة

سيارة مكلارين الجديدة ستكون أكثر سيارات موسم 2021 اختلافًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيارة مكلارين الجديدة ستكون أكثر سيارات موسم 2021 اختلافًا

الاتّفاق على معالجة فوارق الأداء في الفورمولا واحد بالرُغم من تجميد تطوير المحركات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الاتّفاق على معالجة فوارق الأداء في الفورمولا واحد بالرُغم من تجميد تطوير المحركات

فينياليس: ياماها بقدورها أن تصبح "فريقًا واحدًا متكاملًا" بعد روسي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فينياليس: ياماها بقدورها أن تصبح "فريقًا واحدًا متكاملًا" بعد روسي

فيراري تدرس إحداث ثورة في تصميم محرّكها لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تدرس إحداث ثورة في تصميم محرّكها لموسم 2022

تسريح ألونسو من المستشفى على إثر جراحة فكّه المكسور
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسريح ألونسو من المستشفى على إثر جراحة فكّه المكسور

تحليل: لماذا لا يجب على الفورمولا واحد التخوف من تجربة السباقات القصيرة؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا لا يجب على الفورمولا واحد التخوف من تجربة السباقات القصيرة؟

بدء الكشف عن سيارات الفورمولا واحد 2021 هذا الأسبوع
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بدء الكشف عن سيارات الفورمولا واحد 2021 هذا الأسبوع

أحدث الأخبار

الاتّفاق على معالجة فوارق الأداء في الفورمولا واحد بالرُغم من تجميد تطوير المحركات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الاتّفاق على معالجة فوارق الأداء في الفورمولا واحد بالرُغم من تجميد تطوير المحركات

تسريح ألونسو من المستشفى على إثر جراحة فكّه المكسور
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسريح ألونسو من المستشفى على إثر جراحة فكّه المكسور

تحليل: لماذا لا يجب على الفورمولا واحد التخوف من تجربة السباقات القصيرة؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا لا يجب على الفورمولا واحد التخوف من تجربة السباقات القصيرة؟

ريد بُل تكشف عن خطتها لتسمية المحركات الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تكشف عن خطتها لتسمية المحركات الجديدة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.