الاتّفاق على معالجة فوارق الأداء في الفورمولا واحد بالرُغم من تجميد تطوير المحركات

أعلنت لجنة الفورمولا واحد الأسبوع الماضي بأنّ الفرق وافقت بالإجماع على دعم خطوة تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022، والتي تستمر حتى تقديم الجيل التالي من وحدات الطاقة في 2025.

وقد فتح ذلك الاتفاق الطريق أمام ريد بُل للاستحواذ على مشروع محركات هوندا بدءًا من العام المُقبل، حيث أعلن الفريق تشكيل شركة "ريد بُل المحدودة لوحدات الطاقة" اليوم الاثنين.

في المقابل، دخلت كل من ريد بُل وفيراري في محادثات حول تطبيق نظام لتصحيح الأداء، والذي يضمن أن تحصل أية وحدة طاقة متأخّرة بشكل كبير خلف منافساتها على فرصة اللحاق بالمنافسة.

وقد برز عقب الاجتماع الأخير أنّ تلك المسألة غير مضمّنة في القوانين المحيطة بعملية تجميد تطوير المحركات، والتي تجعل أداء وحدات الطاقة بدءًا من 2022 ثابتًا للمواسم الثلاثة التالية.

وقد كشف هورنر أنّه وبينما لا تتواجد تلك المسألة في القوانين، لكن تم التوصل لاتّفاق بشأنها بين المصنعين لمعالجة أيّة فوارق كبيرة في الأداء.

حيث قال: "في حين أنّ ذلك الجانب غير منصوص عليه في القوانين، تمّ التوصل لاتّفاق بين المصنعين الذين دعمو مقترح أن تعالج فيا تلك المسألة، وذلك في حال واجه مصّنع تأخّرًا كبيرًا على صعيد أداء وحدة الطاقة".

وأضاف: "وعليه فإنّ هنالك تحرّكًا مباشرًا من كل مصنّع لمعالجة تلك المسألة حال بروزها، رُغم عدم النص على ذلك في القوانين".

وبالرُغم من أنّ هورنر قد تقبّل أنّ ذلك الاتفاق "لا يُعدّ مثاليًا كقانون"، لكنّه عبّر عن ثقته بأنّ "فيا" بمقدورها العمل مع المصنعين لتصحيح أيّة فوارق في الأداء.

فقال: "يمنح ذلك الاتّفاق القوة الضرورية لفيا من أجل جلب كل الأطراف إلى الطاولة، وذلك أمر مهم، حيث بات هنالك فهم واضح للمسألة، ولا سيّما بين مستويات الإدراة العُليا لكل مصنّع".

جديرٌ بالذكر أنّ هوندا قد جلبت العديد من تحديثاتها المخططة لموسم 2022 إلى 2021، وذلك قبل خروجها من ساحة البطولة نهاية هذا العام.

حيث أوضح هورنر أنّ الصانع الياباني ما يزال ملتزمًا بالعمل على التحسينات خلال هذا العام قبل تسليم مشروح وحدة الطاقة إلى ريد بُل مع بدء تفعيل تجميد التطوير.

"لدينا تقديم وقود إي10 (في 2022)، لذلك ستواصل هوندا تطوير المحرك حول ذلك الوقود" قال هورنر.

واختتم: "ستسلّم هوندا المحرك على الفور عند بداية التجميد، وسيواصلون المساعدة خلال 2022 مع تجميع المحركات".