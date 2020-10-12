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فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

مشكلة نوريس في جائزة إيفل الكبرى تكرار لما حصل في سبا

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مشكلة نوريس في جائزة إيفل الكبرى تكرار لما حصل في سبا

قال فريق مكلارين أن المشكلة التي تسبب بإنهاء سباقه في جائزة إيفل الكبرى هي نسخة طبق الأصل عن مشكلة محرك رينو التي أوقفت كارلوس ساينز قبل بداية سباق بلجيكا في سبا.

كان نوريس ينافس على مراكز منصة التتويج في سباق نوربورغرينغ قبل أن يعاني من فقدان طاقة محرك سيارته مكلارين.

وبالرغم من محاولاته المستميتة للتغلب على المشكلة، إلا أن وتيرة البريطاني بدأت في التراجع قبل أن ينسحب في نهاية المطاف.

ومن ثم تمت ملاحظة احتراق قسم من هيكل سيارته ليظهر واضحاً مدى امتداد المشكلة الداخلية التي تسبب في إيقاف سباقه.

وأوضح أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن المشكلة مماثلة تماماً لما واجهه ساينز في بلجيكا، حين اضطر الإسباني للانسحاب من السباق.

فقال: "يبدو أنها المشكلة نفسها التي واجهناها في سبا مع ساينز. لذا ما حصل هنا في نهاية المطاف هو مشكلة تسبب في تسرب الوقود غير المحترق إلى نظام العادم".

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وأوضح سيدل أن مهندسي مكلارين ورينو حاولوا كل شيء ممكن لمساعدة نوريس على تجاوز المشكلة، لكنهم فشلوا في نهاية المطاف.

حيث قال: "حاولنا حل المشكلة، إذ أن المحرك يدخل في ’وضع الحماية’ عند حصول مشكلة كهذه. لكن للأسف، لم يكن حلها ممكناً".

وتابع: "من الواضح أنه أمر محبط حقاً لأن لاندو كان في مركز جيد جداً خلال السباق. كان رابعاً مع استراتيجية مختلفة عن دانيال (ريكاردو)، وكان يلحق به".

واسترسل: "كان من المثير رؤية ما كان ليحققه على استراتيجية مختلفة بحلول نهاية السباق. لذا نحن محبطون للغاية جراء تلك المشكلة".

من جهته، أوضح سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أنه سيولي الأولوية لحلّ هذه المشكلة التي واجهت مكلارين.

فقال: "نظراً لكون مكلارين فريقاً زبوناً لنا، وضمن موقع هام في المنافسة على مراكز بطولة المصنعين، فنحن ومن دون أي شك بحاجة لإيجاد حلّ لهذه المشكلة".

واختتم: "لذا بدءاً من يوم الاثنين، سيعمل فريقنا على المشكلة في فيري. بينما سيعمل فريقنا في إنستون على مشكلة سيارة إستيبان (أوكون)، نظراً للأهمية الكبيرة التي يشكلها عامل الموثوقية في المنافسة".

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