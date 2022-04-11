مشكلة نظام وقود سيارة فيرشتابن منفصلة بالكامل عن مشكلة البحرين

كان فيرشتابن متّجهًا للحلول في المركز الثاني على حلبة ألبرت بارك اليوم الأحد، لكنّه أبطأ سرعته مع بقاء 20 لفّة على النهاية وأوقف سيارته إلى جانب المسار عند المنعطف الأوّل لينسحب من السباق.

ومثّل هذا الانسحاب الثاني لفيرشتابن في غضون ثلاثة سباقات، ما يعني تأخّره بـ 46 نقطة عن المتصدّر شارل لوكلير الذي أحرز فوزًا كاسحًا لفيراري في ملبورن.

وقال فيرشتابن بعد السباق أنّه "من غير المقبول" أن يُعاني الفريق بهذا الشكل على صعيد الموثوقيّة، وأنّه أصبح "متأخّرًا بأميالٍ" عن لوكلير ضمن حملة دفاعه عن لقبه.

وبحديثه في البادوك في أستراليا بعد اجتماع الفريق، أكّد هورنر أنّ مشكلة في نظام الوقود كانت السبب وراء انسحاب فيرشتابن.

وقال البريطاني: "من الواضح أنّه من المحبط للغاية انسحاب سيارة ماكس. يبدو أنّها مشكلة في نظام الوقود، خارج الخزّان".

وأضاف: "من الواضح أنّ تلك المكوّنات قد عُزلت وستُرسل على اليابان، ومن الواضح أنّنا سنُحاول فهم المشكلة في أسرع وقتٍ ممكن".

وقال هورنر أنّ المشكلة "مختلفة بالكامل" عن تلك التي تسبّبت في انسحاب فيرشتابن وزميله سيرجيو بيريز في اللفّات الأخيرة من سباق البحرين عندما أدّى فراغٌ في نظام الوقود إلى عدم وصول وقودٍ كافٍ للمحرّك.

كما يُعاني فريق ألفا تاوري الرديف لريد بُل من مشاكل على صعيد الموثوقيّة، لكنّ هورنر قال أنّ المشاكل "كلّها منفصلة عن بعضها".

وقال: "من الواضح أنّنا نحتاج لفهم تلك المشاكل ومعالجتها سريعًا".

وأضاف: "ضيّعنا 36 نقطة على ماكس و50 على الفريق في أول سباقَين. كان ترتيب البطولتَين ليكون مختلفًا كثيرًا لولا ذلك".

وعندما سُئل إن كان من المبكّر للغاية الشعور بأيّة مخاوف حول معركة البطولة، أجاب هورنر: "أكملنا بالكاد 10 بالمئة من الموسم. لذا أعتقد بأنّه لا تزال أمامنا الكثير من السباقات".