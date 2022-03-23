مشكلة مكابح مكلارين تُظهر مدى قساوة سيارات الفورمولا واحد الجديدة

قدمت الحظيرة البريطانيّة تجارب تحضيريّة أولى قويّة في برشلونة، لكنّ كلّ شيء سار على نحوٍ خاطئ في البحرين عندما عانى الفريق من مشاكل ارتفاعٍ مفرطٍ لحرارة المكابح في التجارب الثانية.

وتسبّبت محدوديّة لفّات الفريق في تأخّره بالوصول إلى جائزة البحرين الكبرى الافتتاحيّة نهاية الأسبوع الماضي، حيث عانى الفريق من افتقارٍ للتماسك ولم يتمكّن لاندو نوريس ودانيال ريكاردو من تحقيق أيّة نقاط.

واعترف الفريق بأنّ مشاكل مكابح البحرين باغتته بالكامل، ولم يتمّ حلّها بشكلٍ كامل بعد.

وبحديثه عن الظروف التي تسبّبت في المشاكل، قال كي أنّ التصميم الأصلي لقناة تهوية المكابح اجتاز جميع المتطلّبات التي وضعتها مكلارين للمكابح، لكنّ تأثيرات أخرى لتغييرات قوانين 2022 لم تكن متوقّعة.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ ذلك يُثبت بشكلٍ ما مدى حداثة هذه السيارات وقدر الأمور التي لا يزال علينا تعلّمها وتصحيحها".

وأكمل: "أعتقد بأنّ مشكلة قناة تهوية المكابح غريبة حقًا، كونها اجتازت كلّ المتطلّبات التي وضعناها للتبريد، لكنّها لم تعمل".

وأردف: "تقول في نفسك: حسنًا، ما الذي يحدث هنا؟ تقوم بإعادة البحث في المسألة وتدرك أنّه في ظروفٍ معيّنة، وهي التي ظهرت على هذه الحلبة، فإنّ القناة توقّفت تقريبًا داخليًا ببساطة".

وقال كي أنّ الظاهرة أدّت إلى ردّة فعلٍ ضخمة في مصنع الفريق لمحاولة التوصّل إلى حلول، حيث اعتُمد حلٌ مبدئي مؤقّت ضمن جائزة البحرين الكبرى.

وقال البريطاني: "قام الشباب بعملٍ مدهش لإدراك المشكلة سريعًا. توصّلوا إثر ذلك لحلولٍ من منظور انسيابيّ على صعيد تدفّق الهواء وتصميم المكوّن ومن ثمّ الضغط بقوّة في الإنتاج لتجهيزه".

وأكمل: "مرّت فترة طويلة منذ أن تعيّن علينا القيام بأمرٍ مثل هذا، لذا كانت ردّة فعلٍ مذهلة من الفريق".

وأردف: "لكنّنا تعلّمنا الدرس. أعتقد بأنّ ذلك يُظهر أنّ جميع الأساليب التي استخدمناها في السابق لا تؤدي إلى شيء مختلفٍ جدًا بالضرورة هنا".

وتعمل مكلارين حاليًا على تقييم التغييرات التي يجب عليها إدخالها على مكابحها لجائزة السعوديّة الكبرى نهاية هذا الأسبوع ومن ثمّ سباق أستراليا إثر ذلك.

وقال أندرياس سيدل مدير الفريق: "من الواضح أنّ الفريق يعمل بجهدٍ من أجل جلب مكوّنات جديدة إلى الحلبة. لكن لا نزال نعمل على ما سنجلبه في جدّة ومن ثمّ ملبورن بعد ذلك".