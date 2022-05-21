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مشكلة في نظام "دي آر اس" كانت السبب وراء ضياع لفّة فيرشتابن الأخيرة في تصفيات برشلونة

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ مشكلة في نظام "دي آر اس" تسبّبت في اضطرار ماكس فيرشتابن لإلغاء لفّته الأخيرة في القسم الثالث من تصفيات جائزة إسبانيا الكبرى، لكنّه لا يعتقد بأنّه كان ليكون قادرًا على التغلّب على شارل لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

مشكلة في نظام "دي آر اس" كانت السبب وراء ضياع لفّة فيرشتابن الأخيرة في تصفيات برشلونة

انزلق لوكلير في المنعطف المزدوج الأخير خلال محاولته الأولى في القسم الثالث، وقدّم سائق فيراري أداءً باهرًا في محاولته الأخيرة الحاسمة ليزيح فيرشتابن عن الصدارة.

في الأثناء تبخّرت فرص فيرشتابن عندما أعلن عن فقدانه للطاقة في المقطع الأوّل، لكن وفقًا لهورنر فإنّ مشكلة في نظام دي آر اس كانت السبب في خسارة الهولندي لسرعته.

وقال البريطاني لقناة "سكاي سبورتس": "لم تكن مشكلة في الطاقة في الحقيقة. كان نظام دي آر اس هو الذي لم يتمّ تفعيله في النهاية".

وأضاف: "لذا من الواضح أنّنا سنستعيد السيارة ونفهم سبب ذلك، لأنّه فُتح على الخطّ المستقيم الخلفي عند تفقّده أثناء عودته إلى خطّ الحظائر".

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وفي حين أنّ لوكلير وفيرشتابن كانا متقاربين للغاية إلى حين ظهور مشكلة ريد بُل، لا يعتقد هورنر أنّ سائقه كان ليُحسّن زمنه بما فيه الكفاية للتغلّب على سائق فيراري.

وقال: "لا أعتقد بأنّه كانت لدينا وتيرة كافية للتغلّب على لفّة شارل اليوم. كانت لفّة رائعة بالرغم من وجوده تحت الضغط في النهاية".

"لكن أجل، لا أزال مسرورًا بالانطلاق من الصفّ الأوّل" قال هورنر معترفًا بأنّ تحديثات فيراري في برشلونة منحتها الأفضليّة.

ولا تُعدّ هذه المشكلة الأولى التي تضرب ريد بُل هذا الموسم، لكنّ هورنر لا يشعر بأنّ هناك مدعاةً للشعور بالهلع.

وقال: "هذه الأمور تحدث. شاهدنا تغيير فيراري للهيكل الليلة الماضية بسبب مشكلة في نظام الوقود".

وأضاف: "للأسف ضربتنا المشكلة في وقتٍ غير مناسب، لا تريد أن يحدث معك ذلك في اللفّة الأخيرة في القسم الثالث. لكنّنا نعمل بجهد كفريق، ونحاول فهم ما كانت عليه المشكلة. قد تكون مجرّد مسألة بسيطة كأن تعلق قطعة مطاط في المشغّل".

وأكمل: "كان ذلك مؤسفًا، لكن لا أعتقد بأنّنا كنّا لنتغلّب على شارل اليوم، لكن أعتقد بأنّنا كنّا لنكون أقرب إليه".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

تصوير: صور موتورسبورت

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