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مشكلة في نظام الوقود تجبر فيراري على تغيير هيكل سيارة ساينز في إسبانيا

اضطرت فيراري لتغيير هيكل سيارة سائقها كارلوس ساينز، وذلك بعد مشكلة ظهرت خلال التجارب الحرة لجائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد، يوم أمس الجمعة.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
مشكلة في نظام الوقود تجبر فيراري على تغيير هيكل سيارة ساينز في إسبانيا

قبيل سباق موطنه في إسبانيا، أكمل ساينز التجارب الحرة الأولى ومن ثم الثانية، لينهي يومه رابعاً بفارق ثلاثة أعشار الثانية عن زميله شارل لوكلير، الذي تصدر أسرع الأزمنة.

لكن، كشفت فيراري أن مشكلة في نظام الوقود ضمن سيارة ساينز، دفعت الفريق إلى تغيير كامل الهيكل قبيل مجريات اليوم السبت. 

وذكر جو باور المندوب التقني لدى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" هذه المسألة خلال أحدث تقرير له صباح اليوم السبت، مؤكداً اكتمال فحص السيارة بعد تغيير الهيكل.

وأكدت فيراري لاحقاً أن ما جرى كان بسبب "مشكلة في نظام الوقود". ولا توجد عقوبة على تغيير الهيكل.

وكان الحصان الجامح قد اعتمد مجموعة من التحديثات لسيارته في برشلونة، أكد ساينز بعدها أنّ هناك "إمكانيات جيدة بالتأكيد" لتلك التحديثات، حيث يتطلع الفريق لغلق الفارق الضئيل خلف سيارة ريد بُل.

حيث قال ساينز: "شهدنا بعض التغييرات في السيارة وذلك أمر جيد عندما تجلب تحديثات، لأننا نبحث عن تغييرات فعلية".

وأكمل: "لذا، أنا مسرور برؤيتها تعمل. في الوقت نفسه أعتقد أننا لم نقم بالخطوات الصحيحة في التجارب الحرة الثانية بالتالي كنا أبطأ من الاتجاه الذي نريده. نحتاج للعودة إلى نفس الشعور الذي خامرني خلال التجارب الحرة الأولى. لأنه كان أفضل".

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وبالرغم من تصدر التجارب الحرة الثانية، لكن لوكلير لم يكن مرتاحاً حيال وتيرة السيارة خلال محاكاة المسافات الطويلة، كما اشتكى من معاناته مع الإطارات.

حيث عبّر بعد التجارب الحرة الثانية عن أمله بأن تجد فيراري "المزيد من الوتيرة"، وأكد "نحن الآن لسنا أقوياء لناحية وتيرة السباق".

يشار أن ساينز ليس الوحيد الذي قام فريقه بتغيير هيكل سيارته قبل التجارب الثالثة.

فقد اضطرت مكلارين إلى تبديل قمرة الحماية في سيارة لاندو نوريس بسبب الضرر الذي وجده الفريق بعد صعودها على الحفف الجانبية.

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