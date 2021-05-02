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مشكلة في المستشعر تسببت بخسارة بوتاس للطاقة في معركته مع فيرشتابن

ذهبت آمال فالتيري بوتاس باللحاق بماكس فيرشتابن وانتزاع مركز الوصافة في سباق البرتغال أدراج الرياح جرّاء مشكلة في المستشعر تسببت بدخول محرك الفنلندي ضمن وضع الأمان.

مشكلة في المستشعر تسببت بخسارة بوتاس للطاقة في معركته مع فيرشتابن

تصدّر بوتاس المراحل الأولى من سباق جائزة البرتغال الكبرى بعد تأهّله بالمركز الأول، لكنه خسر الصدارة لصالح زميله لويس هاميلتون خلال الفترة الافتتاحية من السباق.

وقد تراجع بوتاس إلى المركز الثالث بعدما تمكن فيرشتابن سائق ريد بُل من التوقف قبله ومن ثم تجاوزه، فقط لياتي سائق مرسيدس ويلحق به بالقرب من نهاية السباق.

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لكن وبعد تراجع الفارق بينهما إلى تحت الثانيتين، قطع بوتاس لفّتين بطيئتين حيث خسر 5 ثوان لصالح الهولندي، إذ أخبر فريقه بخسارة الطاقة على محركه.

بعد ذلك، ارتفعت أزمنة بوتاس، لكنه لم يكن قادرًا على اللحاق بسيارة ريد بُل ليكتفي في النهاية بآخر مراكز منصة التتويج.

وقد شرح توتو وولف مدير فريق مرسيدس عقب السباق أن مستشعرًا معطوبًا تسبب بدخول محرك بوتاس في وضع الأمان، ما كلّفه المعركة في مواجهة فيرشتابن.

فقال: "كان أمرًا مؤسفًا، كونه كان قد تمكن بالفعل من اللحاق بماكس، ومن ثمّ استقر الفارق في فلك 1.5، 1.6 ثانية، لكنه كان لديه المزيد ليقدمه مع نهاية السباق".

وأضاف: "قمنا بتغيير أحد الأزرار من أجل تخطّي المستشعر الذي قرأ بشكل خاطئ أن حرارة العادم مرتفعة أكثر من اللازم، ولم نتمكن من تخطيه. لذلك انتقل المحرك إلى وضع الحماية وكلّفه 5 ثوان".

وبالرُغم من تجاوزه من قِبَل كل من هاميلتون وفيرشتابن، يشعر وولف بأنّ بوتاس خاض "سباقاً قويًا جدًا" وعانى فقط بينما كان يتصدر قطار السيارات في المراحل الأولى.

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حيث قال: "من الواضح أنه عندما تكون في الصدارة وتخترق الهواء، والسيارة خلفك لديها دي آر اس، فيكون ذلك صعبًا للغاية. في تلك اللحظة، وسّع لويس الفارق بعض الشيء، وابتعد في الأمام. لكنّه سيطر على ماكس بشكل جيد. خسرنا مع التوقف المبكر، وكان ذلك مؤسفًا، ومن ثمّ خذلناه مع مشكلة المحرك الذي دخل في وضع الأمان".

واختتم: "لذلك إجمالًا، أعتقد بأنه وعلى غرار العديد من المناسبات، كانت بوتاس لينجح بتحقيق الفوز. كنا نضغط بقوة، وواصلنا دعمه، وفي المرة المُقبلة، سنرى ما سيكون قادرًا على فعله في برشلونة".

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