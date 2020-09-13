مشكلة في المحرك السبب في انخراط فيرشتابن في حادثة اللفة الأولى وانسحابه في موجيللو

تقدّم الهولندي لفترة وجيزة أمام المنطلق أولًا لويس هاميلتون عقب انطلاقه في سباق موجيللو من المركز الثالث، وذلك قبل أن يفقد محرّكه الطاقة بشكل مفاجئ.

وتراجع سائق ريد بُل على إثر ذلك إلى مجموعة السائقين في الخلف بحلول وقت خروجهم من المنعطف الأوّل، وعند مدخل المنعطف الثاني انخرط فيرشتابن في حادثة جمعت كيمي رايكونن، بيير غاسلي ورومان غروجان.

وخلال حديثه عبر لاسلكي الفريق عقب انتهاء سباقه بخروجه إلى المنطقة الحصوية، وصف الهولندي ما حدث "بالهراء".

ومع تكرار ذات المشكلة التي تسببت كذلك في انسحابه من جائزة إيطاليا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، قال فيرشتابن أنّه "مستاء بالفعل" من مواجهته لمشكلة ميكانيكية أخرى، والتي ظهرت للمرة الأولى في لفة التحمية.

"مشاكل أخرى، واجهت تفعيلًا لنظام منع التوقف في لفة التحمية كذلك، لم أكن أفعل شيئًا" قال فيرشتابن لوسائل الإعلام الهولندية عقب انسحابه.

وأضاف: "قمت بانطلاقة جيّدة وتقدمت أمام لويس، فالتيري قام بانطلاقة أفضل، لكن وما أن استخدمت كامل سرعتي، واجه المحرّك مشكلة مشابهة لما واجهناه في مونزا، وفقدنا الطاقة، حيث تجد نفسك في موقف تكون وسط الزحام ومن السهل أن تنخرط في إحدى الحوادث. لا أعلم حتّى ما حدث".

وعند سؤاله إذا كان محبطًا من انسحابه في هذا الوقت المبكر للغاية، قال فيرشتابن: "لم يكن ينبغي أن نتواجد في ذلك الموقف، الأمر محبط حقًا أن نواجه انسحابًا آخر".

وأكمل: "ما حدث قد حدث، لكنّني مستاء بالفعل الآن، لكن لا يُمكنني تغيير ما حدث".

من جانبه، قال بيير غاسلي سائق ألفا تاوري - والفائز بالسباق الأخير في مونزا - بأنّ الحادثة تسبب بها الجميع بينما كانوا يحاولون المنافسة على ذات المركز من الحلبة.

"الكثير من السيارات في بقعة واحدة" قال غاسلي، مُضيفًا: "كان الوضع فوضويًا للغاية بالتوجه إلى المنعطف الأوّل ومن ثم المنعطف الثاني. كنت بين كيمي وغروجان وفجأة انحشرت في المنتصف، واصطدمنا بقوة ببعضنا البعض في المنتصف".