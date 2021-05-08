مشكلة في الكتف أثّرت على بيريز في تصفيات برشلونة

اكتفى بيريز بالمركز الثامن في القسم الثالث من تصفيات برشلونة متأخّرًا بتسعة أعشارٍ من الثانية عن زميله في ريد بُل ماكس فيرشتابن الذي سينطلق ثانيًا.

لكنّ بيريز كشف بعد التصفيات أنّه عانى من مشكلة في كتفه طوال الحصّة ما فاقم معاناته.

وقال المكسيكي: "عانيت قليلًا، لم أشعر بأنّني على ما يرام اليوم. واجهت مشكلة في كتفي طوال التصفيات، ولم أكن بخير".

وأضاف: "لكنّني تحدّثت إلى الفريق وراجعنا كلّ شيء ومن المفترض أن أكون في كامل لياقتي غدًا. كان الوضع يزداد سوءًا مع تقدّم التصفيات وعانيت أكثر فأكثر".

وقال بيريز أنّه في حين أنّ الفريق "لا يعلم بالكامل سبب المشكلة" فإنّه يشعر بثقة حيال عودته إلى سابق أدائه غدًا.

وشهدت التصفيات انزلاق بيريز خلال محاولته الأولى في القسم الثالث، ما تركه أمام محاولة يتيمة في نهاية الحصّة لينتهي به المطاف ثامنًا فقط أمام لاندو نوريس وفرناندو ألونسو.

وقال المكسيكي: "كان يومًا سيّئًا فحسب، لم أحصل على لفّة جيّدة في كامل اليوم. بدا القسم الأوّل من التصفيات جيّدًا، لكنّنا لم نحقّق أيّ تقدّم بعد ذلك. لم أكن على أفضل ما يرام، لذا من الصعب استخراج أفضل ما في السيارة في التصفيات".

ومثّل المركز الثامن النتيجة الأسوأ لبيريز في التصفيات منذ جولة البحرين الافتتاحيّة وذلك بعد انطلاقه من أوّل صفّين في إيمولا وبورتيماو.

وقال المكسيكي: "لم تكن عطلة نهاية أسبوع جيّدةً في المجمل. كانت ضعيفة من جانبي".

وأضاف: "يُشير الماضي إلى أنّ الأمور تتحسّن مع الوقت، خاصة على صعيد الوتيرة، فالوتيرة موجودة على المسافات الطويلة، نحتاج لبعض العمل على الأداء وذلك كلّ ما في الأمر. أحتاج لمعرفة السيارة أكثر وسيكون ذلك العامل الحاسم".