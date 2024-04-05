مشكلة عطل مكابح فيرستابن في ملبورن أكثر من مجرّد خطأ بشري

انسحب فيرستابن منذ اللفّات الأولى لسباق ملبورن بعد ارتفاع حرارة مكابحه بشكلٍ مفرط، حيث بدا أنّ بطانة المكابح علقت متّصلة بالقرص بسببٍ مشكلة متّصلة بالفكّ.

وفي حين لم تُقدّم ريد بُل شرحًا مفصّلًا لما تسبّب في العطل، فإنّ العديد من الفرضيات طفت على السطح.

وكان من بينها أنّ الفريق فشل في إحكام برغي مفصليٍ في عمل الفكّ بشكلٍ صحيح.

وعزّز فيرستابن تلك الفكرة في سوزوكا أمسٍ الخميس عندما أشار إلى أنّ المشكلة تميل أكثر لأن تكون في الإجراءات أكثر منها إلى التصميم.

وقال الهولندي: "لم تكن مشكلة في النهاية في الحقيقة، لكن عليك إحكام الفكّ ونظام المكابح بالطبع. ستتغيّر الإجراءات قليلًا من أجل ضمان عدم تكرار ذلك مجدّدًا".

لكنّ بول موناغان كبير مهندسي ريد بُل قال في المقابل بأنّ الوضع كان معقّدًا أكثر.

إذ قال بأنّ سلسلة أحداثٍ انطلقت على الأرجح منذ الحاجة للعمل الإضافي على سيارة فيرستابن إثر خروجه عن المسار في التجارب الحرّة الأولى.

وقال البريطاني: "شاهدت في العديد من المناسبات أنّه عندما تنسحب سيارة من سباق، فإنّ سلسلة من الأحداث قد وقعت بترتيب معيّنٍ لتتسبّب في ذلك".

وأضاف: "يُمكننا تتبّع ذلك تقريبًا واكتشاف أنّ المشكلة بدأت يوم الجمعة. كانت هناك بعض العلامات غير الواضحة على وجود خطبٍ ما يوم السبت، لكن لم يكن هناك أيّ شيء بارز".

وأكمل: "إن كان بوسعك إيقاف تلك السلسلة، فستوقف المشكلة. ستكون هناك بعض التغييرات الطفيفة لمحاولة إيقاف تلك السلسلة بالنسبة لذلك الحدث الخاص".

وقال موناغان أنّ ريد بُل اعتمدت بعض الإجراءات قصيرة الأمد لجائزة اليابان الكبرى، على أن يتمّ اعتماد تغييرات أوسع لاحقًا.