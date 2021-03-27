مشكلة توفير محرّك مرسيدس للطاقة فاقمت الفارق مع ريد بُل في تصفيات البحرين

في حين أنّ الفريق كان يعي بالكامل أنّ أداء هيكله ليس بالمستوى الذي يريده في مواجهة ريد بُل، إلّا أنّه واجه مشاكل أيضاً على صعيد أنظمة استعادة الطاقة في الجولة الافتتاحيّة.

واعترف توتو وولف مدير الفريق أنّ السهام الفضيّة تخسر لصالح هوندا على صعيد توفير الطاقة أي عندما ينفد الدفع الذي تُوفّره أنظمة استرجاع الطاقة في نهاية الخطوط المستقيمة.

وبحديثه عن الجوانب التي تخسر فيها مرسيس لصالح ريد بُل، قال وولف: "أعتقد بأنّنا نخسر على المنعطفات عالية السرعة. بوسعنا ملاحظة وجود فارقٍ هناك".

وأضاف: "كما أنّنا نخسر قليلًا على صعيد المحرّك من ناحية توفير الطاقة. لسنا في موقعٍ جيّد بالنسبة لاستعادة الطاقة، لكنّ الأمر لا يقتصر على عاملٍ واحدٍ متسبّبٍ في هذا الفارق".

تأتي تأدية ريد بُل وألفا تاوري القويّة في البحرين نهاية هذا الأسبوع لتُشير إلى أنّ هوندا مزوّدتيهما بالمحرّكات قد حقّقت مكاسب كبيرة على وحدة طاقتها الجديدة لموسم 2021.

وقال وولف أنّه واثقٌ في المقابل من أنّ مرسيدس ستحلّ مشاكل وحدة طاقتها.

وقال النمساوي: "قامت هوندا بعملٍ رائع. قدّمت وحدة طاقة تنافسيّة للغاية. انظروا إلى ألفا تاوري. علينا تقبّل ذلك بروحٍ رياضيّة".

وأكمل: "عليك الاعتراف بأنّهم قاموا بعملٍ رائع. لا يُوجد حلٌ واحدٌ للتعافي. أعتقد بأنّ علينا حلّ مشكلة توفير الطاقة. لن يكون ذلك سهلًا، لكنّنا سنفعل ذلك".

وعندما سُئل إن كان متفاجئًا من قدرة هوندا على توفير هكذا محرّك ضمن موسمها الأخير في الفورمولا واحد، أجاب وولف: "هل أنا متفاجئ؟ كلّا لست كذلك".

وأردف: "أعتقد بأنّ هوندا شركة فخورة للغاية وأنا مقتنعٌ بأنّهم بذلوا كلّ جهدهم لتوفير وحدة طاقة رائعة ضمن عامهم الأخير".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّهم لم يتركوا أيّ جانب من دون العمل عليه لإنجاز المهمّة على أكمل وجه. لذا هذا حافزٌ جيّدٌ بالنسبة إلينا وأنا سعيدٌ من أجلهم".