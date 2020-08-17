مشكلة المحرك تضع لوكلير خارج منافسات سباق إسبانيا

تواجد لوكلير في المركز الـ 11 على حلبة برشلونة الإسبانية قبل أن ينزلق ضمن المنعطف المزدوج الأخير بعد صعوده على الحفف الجانبية. وكشف الفريق أنّ هذه الحفف تسببت بحدوث مشكلة كهربائية في المحرك أدّت إلى خسارة الطاقة.

وقام لوكلير بفكّ حزام الأمان داخل سيارته من أجل الخروج منها، ولكن المحرك عاد للعمل من جديد حيث تمكّن من تشغيلها والعودة بها إلى منطقة الصيانة من أجل ربط الحزام من جديد.

ولكن قرّرت فيراري سحب سيارته من السباق من أجل التحقيق في المشكلة الكهربائية التي طرأت على وحدة الطاقة.

وشرح لوكلير ما حدث معه قائلاً "كانت هناك مشكلتان. المشكلة الأولى هو أنّ المحرك توقف عن العمل حيث حاولت تشغيله مرّةً أخرى. عندما رأيت بأنه لن يعمل قمت بخلع حزام الأمام ولكن توجّب علي الدخول لمنطقة الصيانة من أجل وضعه بعد عمل المحرك".

وأضاف "للأسف السباق كان قد انتهى بالفعل قبل ذلك عندما توقف المحرك عن العمل. إنه أمرٌ مؤسف ولكننا سنعمل على محاولة فهم الخطأ الذي حدث".

في غضون ذلك، عبّر لوكلير عن ارتياحه بالأداء الذي قدّمه في برشلونة قبل انسحابه من السباق قائلاً "كنا في مركزٍ جيدٍ للغاية وكانت استراتيجية التوقف لمرةٍ واحدة تعمل بشكلٍ جيدٍ".

وأكمل "كانت وتيرتنا جيدة على الإطارات اللّينة التي استخدمناها في بداية السباق، ولكن بالطبع نودّ أن نكون أكثر تنافسية. أعتقد بأني قمت بالكثير من التحسينات مقارنةً بالعام الماضي فيما يتعلّق بإدارة الإطارات".

واختتم "إنّ الهدف الرئيسي الآن يكمن في تحسين السرعة الإجمالية للسيارة".