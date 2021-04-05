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مشكلة الترس التفاضلي "أعاقت" فيرشتابن بشكلٍ واضح في البحرين

قال هيلموت ماركو مستشار رياضة المحرّكات في ريد بُل أنّ مشكلة الترس التفاضليّ "أعاقت" ماكس فيرشتابن بشكلٍ واضح وكلّفته حوالي 0.3 ثانية في اللفّة في المراحل الأولى من سباق جائزة البحرين الكبرى.

مشكلة الترس التفاضلي "أعاقت" فيرشتابن بشكلٍ واضح في البحرين

حقّق فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل لصالح ريد بُل في الجولة الافتتاحيّة من موسم 2021 وتصدّر المراحل الأولى من السباق، لكنّه أشار مرارًا إلى مواجهته لمشاكل ولم يتمكّن من الابتعاد بفارق أكثر من ثانيتين عن لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وسمح ذلك لهاميلتون بالتوقّف مبكّرًا وتجاوز فيرشتابن، ما مهّد الطريق أمامه للحفاظ على المركز الأوّل ضمن معركتهما الأخيرة وعبور خطّ النهاية بفارق 0.7 ثانية.

وقال ماركو أنّ مشكلة الترس التفاضلي في المراحل الأولى من السباق كلّفت فيرشتابن حوالي 0.3 ثانية في اللفّة، كما واجه زميله سيرجيو بيريز مشكلة مشابهة على سيارته.

"ما كان أكثر جديّة في بداية السباق هو أنّنا واجهنا مشاكل على صعيد الترس التفاضلي" قال ماركو ضمن حوار حصري مع موقع "فورمل1.دي إي" شقيق موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "خسرنا الكثير في المقطع الأوّل، ربّما قرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية في اللفّة. الأمر ذاته بالنسبة لبيريز بالمناسبة. تراجعنا من 2.5 ثانية إلى 1.7 ثانية. كانت تلك مرحلة حاسمة من الفترة الأولى، حيث من الواضح أنّها أعاقتنا".

وأكمل: "ومن ثمّ واجهنا مشكلة أخرى، حيث تعيّن علينا خفض طاقة المحرّك بسبب مشاكل حراريّة. لكنّ ماكس كان قادرًا على اللحاق بالرغم من ذلك".

وكان فيرشتابن قادرًا بالفعل على اللحاق بهاميلتون في المراحل الأخيرة مستغلًا أفضليّة إطاراته، لكنّ تجاوزه للبريطاني شهد خروجه عن المسار عند المنعطف الرابع وطُلب منه إرجاع المركز للبريطاني.

ومن ثمّ كان هاميلتون كان قادرًا على الإبقاء على فيرشتابن خلفه ومنعه من الإقدام على تجاوزٍ ثانٍ، ما ضمن لمرسيدس الفوز بالسباق الافتتاحيّ من الموسم.

وبالرغم من خسارة السباق، فإنّ الأداء الذي قدّمه الفريق مثّل البداية الأقوى له لموسمٍ منذ عدّة أعوام، ما يمنح الفريق أملًا بفرض منافسة ثابتة على اللقب هذا العام.

وبالتطلّع إلى السباق الثاني من هذا الموسم في إيمولا، قال ماركو أنّه حتّى مع سيارة قويّة ووحدة طاقة قويّة، فإنّ ريد بُل لا تزال بحاجة لتقديم أداء مثالي لهزيمة مرسيدس.

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّه بالنظر إلى الحزمة التي لدينا ومحرّكنا التنافسيّ للغاية، والهيكل الذي يتفاعل بشكلٍ جيّد مع كلّ شيء فإنّنا سنعود لنكون عند ذات مستوى مرسيدس".

وأضاف: "نعلم الآن أنّه لا يُمكنك النجاح في مواجهة مرسيدس إلّا إن كان كلّ شيء مثاليًا. يجب أن يكون كلّ شيء على النحو الصحيح".

وأكمل: "نفترض أنّ الوضع ذاته سيتكرّر، ونأمل أن يعكس ترتيب منصّة التتويج ويكون ماكس على العتبة العليا".

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