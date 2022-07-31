مشروع محرّكات ريد بُل يتعزّز عبر تعاقدها مع أبرز مهندسي مرسيدس
حقّقت مشروع ريد بُل لوحدات طاقة الفورمولا واحد ضربة بارزة أخرى عبر التعاقد مع المهندس فيل برِيو عالي التقدير من مرسيدس وفقم ما يُمكن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الكشف عنه.
تُعزّز الحظيرة المتمركزة في ميلتون كينز قسم وحدات طاقتها قبيل الشراكة المخطّط لها مع بورشه عند انطلاق حقبة القوانين الجديدة في 2026.
ودخلت ريد بُل في سلسل تعاقدات، حيث اجتذبت العديد من الموظّفين البارزين من مرسيدس على مدار الأشهر الـ 12 الماضية.
وشمل ذلك التعاقد مع بن هودكينسون المدير التقنيّ الجديد الذي ترأّس الهندسة الميكانيكيّة في مرسيدس منذ 2017 بعد 20 عامًا في صفوف الصانع الألماني.
واتّضح الآن أنّ بريو، الذي كان مؤخّرًا كبير المهندسين في قسم محرّكات مرسيدس، قد توصّل إلى اتّفاقٍ للانضمام إلى ريد بُل للعب دورٍ بارزٍ في مشروع محرّكاتها.
ولم يتمّ تقديم أيّ إعلان رسمي حول موعد شروعه العمل في موقعه الجديد بعد. لكن بالنظر إلى أنّه كان من بين أبرز الموظّفين في مرسيدس، فمن المرجّح أن يمرّ بفترة راحة إجباريّة قبل أن يتمكّن من بدء العمل مع ريد بُل.
ويملك بريو مسيرة طويلة في الفورمولا واحد، وذلك بعد أن أمضى 25 عامًا مع مكلارين قبل انضمامه إلى قسم محرّكات مرسيدس في يناير 2016.
وسبق له لعب دور مهندس سباق لويس هاميلتون في موسم 2008 عندما أحرز البريطاني لقبه الأوّل آنذاك.
وبحديثه ضمن جائزة المجر الكبرى، ألمح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى وجود تعاقدات جديدة بالنسبة لمشروع المحرّكات.
وقال: "ينمو مشروع وحدات الطاقة أكثر فأكثر. تعاقدنا مع المزيد من الموظّفين، وسيتمّ الإعلان عنهم قريبًا وذلك مثيرٌ للمشروع".
ألونسو مُحبطٌ من الخسارة أمام أوكون بعد أن كانت السيارة "مدهشة" في تصفيات المجر
ريد بُل تقرر تبديل محركي سيارتي فيرستابن وبيريز قبل سباق المجر
أحدث الأخبار
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة المجر الكبرى 2022
واصل ماكس فيرشتابن تعزيز صدارته المريحة للغاية لبطولة السائقين بعد فوزه ونتيجة غريمه شارل لوكلير الضعيفة في المجر، في حين اقتربت مرسيدس أكثر من فيراري بالنسبة للمركز الثاني في بطولة الصانعين.
ريد بُل "تخلّصت" من الاستراتيجيّة الأصليّة بعد أن خطّطت للانطلاق على إطارات "هارد"
كشفت ريد بُل أنّها كانت تُخطّط لبدء سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد على إطارات "هارد" ضمن خطوة كانت لتبدّد آمالها بتحقيق الفوز بشكلٍ شبه مؤكّد.
فيراري تشرح الأسباب وراء انتقال لوكلير المشؤوم نحو إطارات "هارد" في المجر
شرح فريق فيرار سبب اختياره نقل شارل لوكلير إلى إطارات "هارد" خلال سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد ما تسبّب في انهيار منافسته على الفوز واكتفائه بالمركز السادس.
هاميلتون "كان ليُنافس على الفوز" من دون مشكلة التصفيات في المجر
قال لويس هاميلتون أنّه "كان ليكون ضمن دائرة المنافسة على الفوز" ضمن سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد من دون مشكلة نظام "دي آر اس" التي واجهها في التصفيات أمسٍ السبت.