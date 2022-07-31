مشروع محرّكات ريد بُل يتعزّز عبر تعاقدها مع أبرز مهندسي مرسيدس

تُعزّز الحظيرة المتمركزة في ميلتون كينز قسم وحدات طاقتها قبيل الشراكة المخطّط لها مع بورشه عند انطلاق حقبة القوانين الجديدة في 2026.

ودخلت ريد بُل في سلسل تعاقدات، حيث اجتذبت العديد من الموظّفين البارزين من مرسيدس على مدار الأشهر الـ 12 الماضية.

وشمل ذلك التعاقد مع بن هودكينسون المدير التقنيّ الجديد الذي ترأّس الهندسة الميكانيكيّة في مرسيدس منذ 2017 بعد 20 عامًا في صفوف الصانع الألماني.

واتّضح الآن أنّ بريو، الذي كان مؤخّرًا كبير المهندسين في قسم محرّكات مرسيدس، قد توصّل إلى اتّفاقٍ للانضمام إلى ريد بُل للعب دورٍ بارزٍ في مشروع محرّكاتها.

ولم يتمّ تقديم أيّ إعلان رسمي حول موعد شروعه العمل في موقعه الجديد بعد. لكن بالنظر إلى أنّه كان من بين أبرز الموظّفين في مرسيدس، فمن المرجّح أن يمرّ بفترة راحة إجباريّة قبل أن يتمكّن من بدء العمل مع ريد بُل.

ويملك بريو مسيرة طويلة في الفورمولا واحد، وذلك بعد أن أمضى 25 عامًا مع مكلارين قبل انضمامه إلى قسم محرّكات مرسيدس في يناير 2016.

وسبق له لعب دور مهندس سباق لويس هاميلتون في موسم 2008 عندما أحرز البريطاني لقبه الأوّل آنذاك.

وبحديثه ضمن جائزة المجر الكبرى، ألمح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى وجود تعاقدات جديدة بالنسبة لمشروع المحرّكات.

وقال: "ينمو مشروع وحدات الطاقة أكثر فأكثر. تعاقدنا مع المزيد من الموظّفين، وسيتمّ الإعلان عنهم قريبًا وذلك مثيرٌ للمشروع".