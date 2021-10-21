مشجّعو الفورمولا واحد يختارون فيرشتابن كالأكثر شعبيّة ومكلارين الفريق المفضّل

يخوض فيرشتابن معركة حامية الوطيس مع لويس هاميلتون على لقب بطولة هذا العام، لكنّه أزاح سائق مرسيدس من عرش السائق المفضّل لدى الجماهير.

وتمّ الكشف عن نتائج الإستبيان الدولي اليوم الخميس قبيل جائزة الولايات المتّحدة الكبرى نهاية هذا الأسبوع بعد تلقي أجوبة أكثر من 167 ألف مشجّع من 187 دولة مختلفة حول العالم.

وحصل فيرشتابن على نسبة 14.4 بالمئة من الأصوات على صعيد السائق المفضّل، وتمّ تصنيفه ضمن الثلاثة الأوائل لدى ثلث المشاركين في الاستبيان.

وكنّا قد لاحظنا سابقًا ارتفاع شعبيّة فيرشتابن ضمن تقرير 2017، لكنّ هذا المنحى تواصل في 2021، واستمتع الهولندي بدعمٍ ضخمٍ من قبل الهولنديين.

لكنّ شعبيّة فيرشتابن كانت دوليّة في الحقيقة كونه حظي بالكثير من الأصوات في الولايات المتّحدة واليابان.

كما كانت أصوات فيرشتابن عالية في الفئة العمريّة بين 35 و54 عامًا، وهو ما يُظهر أنّ شعبيّة صاحب الـ 24 ربيعًا لا تقتصر على المشجّعين الشبان.

من جانبه حلّ لاندو نوريس ثانيًا في التصويت بنسبة 13.7 بالمئة، بينما اختاره 40 بالمئة من المشاركين ضمن الثلاثة الأوائل.

وبعد تصنيفه كالسائق المفضّل في استبيان 2017، تراجع هاميلتون إلى المركز الثالث في 2021، حيث حصد 12.5 بالمئة من الأصوات. وحافظ البريطاني على مركزه الأوّل في المقابل في المملكة المتّحدة.

من جانبه ساعد نوريس فريقه مكلارين على الفوز بتصويت الجماهير كالفريق المفضّل، حيث ساعد تحسّن أداء الفريق في السباقات في زيادة شعبيّته وقفز حصّته من الأصوات من 15.8 بالمئة في 2017 إلى 29.5 بالمئة في 2021.

وساعد نوريس وزميله دانيال ريكاردو – الذي تواجد رابعًا في تصويت السائقين – مكلارين على الحصول على المرتبة الأولى بنسبة 40 بالمئة في أوساط الفئة العمريّة بين 16 و24 عامًا. كما تصدّرت مكلارين الترتيب في المملكة المتّحدة، والولايات المتّحدة، وأستراليا، وكندا والبرازيل، إلى جانب تصنيفها في المرتبة الأولى في أوروبا، والأمريكيّتين، والشرق الأوسط وأفريقيا.

في المقابل حصلت ريد بُل على المركز الثاني بنسبة 19.7 بالمئة، لكنّها كانت الفريق المفضّل بالنسبة لمن عمرهم فوق 45 عامًا. وحلّت ريد بُل أمام فيراري التي تراجعت من المركز الأوّل في 2017 إلى الثالث في 2021 وحصلت على 17.9 بالمئة من الأصوات مقابل 11.9 بالمئة لمرسيدس صاحبة المركز الرابع.

وبوسعكم الاطّلاع على نتائج التصويت الدولي للفورمولا واحد 2021 من خلال هذا الرابط.

السائقون العشرة الأوائل المفضّلون في استبيان 2021:

ماكس فيرشتابن – 14.4% لاندو نوريس – 13.7% لويس هاميلتون – 12.5% دانيال ريكاردو – 10.2% سيباستيان فيتيل – 9% شارل لوكلير – 7.4% فرناندو ألونسو – 7.3% كيمي رايكونن – 5.4% جورج راسل – 4% بيير غاسلي – 2.9%

الفرق الخمسة الأوائل المفضّلة في استبيان 2021:

مكلارين – 29.5% ريد بُل – 19.7% فيراري – 17.9% مرسيدس – 11.9% ألبين – 3.1%