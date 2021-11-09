اصطدم سائق مكلارين مع بوتاس عند المنعطف الأول في المكسيك، حيث انزلقت سيارة مرسيدس بينما كسر ريكاردو جناحه الأمامي وتعيّن عليه التوقّف لإصلاحه.

وقال ريكاردو بأنه ظلّ يؤنّب نفسه طيلة السباق لشعوره بأنه تسبب بتلك الحادثة، لكنه أوضح بأن مشاهدة فيديو لإعادة ما حصل بعد ذلك منحه وجهة نظر مختلفة.

فقال: "ما أذكره مما حصل في المنعطف الأول أنني حظيت بانطلاقة جيدة للغاية، والوضع كان يبدو جيّدًا جدًا".

وأضاف: "توجهت إلى الجهة الداخلية لـ (سيرجيو) بيريز وأذكر إغلاقي للمكابح في مرحلة ما. ظللت أعيد تذكر ما حدث طيلة الـ 70 لفة التالية، إذ ظننت بأنني أغلقت المكابح واصطدمت ببوتاس. لذلك كنت أؤنّب نفسي نوعًا ما".

وتابع: "لكن وبعد مشاهدة الإعادة، فقد بدا وكأنني أغلقت المكابح على المقطع المستقيم ومن ثمّ عدت قبل الانعطاف. كما بدا كما لو أنه لم يكن هنالك مساحة كافية".

وأكمل: "بالطبّع مرّ فالتيري أمامي، على الأرجح كان يتوقع أن يحظى بمساحة خالية، ومن ثمّ كان هنالك بيريز وأنا. لذلك لا ألوم فالتيري في الحقيقة".

وتابع: "انا من اصطدم به. ولكن بصراحة، وبالنظر إلى الإعادة، أعتقد أنها مجرد حادثة لفة أولى تخللها ربما بعض التفاؤل".

هذا ونظر المراقبون لفترة وجيزة في تلك الحادثة لمعرفة ما إذا كانت تستحق تحقيقًا، لكنهم قرروا أنها كانت مجرد حادثة تسابق.

وبالرُغم من نتيجة تصرفه، لكن ريكاردو اعترف بأنه قام بالأمر الصائب بالتوجّه إلى تلك المساحة الصغيرة.

فقال: "أعتقد بأنها إحدى تلك المساحات الصغيرة، التي وإن لم تستغلها، سيأتي أحدهم ويستغلها وعندها ستندم على ضياع تلك الفرصة. أنا محبط بالطبع، وسأظل أقسو على نفسي، إذ أنني لا أرغب مطلقًا بأن أفسد سباقي في اللفة الأولى. لكن شعوري بات أفضل قليلًا بعد رؤية الإعادة".