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مشاكل موسم 2021 وضعت تسونودا على "طريق طويل" لاستعادة الثقة

قال يوكي تسونودا أنّ عدداً من المشاكل المبكرة خلال موسم 2021 المنصرم للفورمولا واحد، وضعته على "طريق طويل" لاستعادة الثقة مع فريقه ألفا تاوري.

مشاكل موسم 2021 وضعت تسونودا على "طريق طويل" لاستعادة الثقة

عقب عدد من الحوادث في بداية الموسم، وبشكل خاص خلال التصفيات، عانى تسونودا للوصول إلى مستوى الآمال المعقودة عليه، وذلك بعد أن أحرز مركزاً تاسعاً مثيراً للإعجاب خلال أول سباق فورمولا واحد له على الإطلاق في البحرين.

حتى أن روس برون المدير الإداري للبطولة وصفه "بأفضل ناشئ منذ سنوات عديدة". لكن المشاكل سرعان ما أصابت الياباني اليافع.

وبعد تحقيق المركز الرابع في سباق أبوظبي الختامي، تكلم تسونودا عن أفضل جولة له خلال الموسم، مشيراً إلى الطريق الطويل الذي خاضه من أجل استعادة الثقة.

فقال: "أعتقد أنها كانت رحلة طويلة لاستعادة ثقتي، خاصة بعد إيمولا. لقد عانيتُ حقاً، وكانت رحلة طويلة، لكن شعوري الحالي جيد، وأنا مستعد تماماً للموسم المقبل". 

وأكمل: "سيكون موسماً صعباً كذلك. ليس لدينا الكثير من الوقت للراحة قبل بداية المنافسات".

وتابع: "لكنني أعتقد أنني ما زلت قادراً على تحسين نفسي، خاصة من الناحية البدنية. لذا سأواصل العمل، وأحاول تقديم بداية جيدة الموسم المقبل".

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بالمقابل، أوضح تسونودا أن بدايته الجيدة لسباق أبوظبي الختامي كانت المفتاح وراء أفضل نتائجه في الفورمولا واحد حتى الآن، مشيراً إلى تفوقه في التصفيات على زميله بيير غاسلي، لينجح في التقدم إلى القسم الثالث.

فقال: "الانطلاقة كانت جيدة حقاً. من الواضح أنني عانيتُ من انطلاقات سيئة في الماضي، وخسرتُ الكثير من المراكز في اللفة الأولى. وهذا ما كان المفتاح وراء النجاح في السباق الختامي".

وتابع: "حتى أنني تحسنتُ كذلك، وكسبتُ مركزاً في اللفة الأولى. أعتقد أن الانطلاقة كانت المفتاح وراء النتيجة الجيدة مع المركز الرابع".

واختتم: "بعد ذلك، كانت الوتيرة جيدة، وتمكنتُ من تجاوز فالتيري بوتاس على إطارات ’سوفت’ لقد كان ذلك سباقاً جيداً".

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