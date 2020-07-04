مشاكل في التوازن وسّعت الفارق بين فيرشتابن ومرسيدس في النمسا

قضى السائق الهولندي وقته محاولاً الحصول على أفضل النتائج من الجناح الجديد الذي جلبه فريقه ريد بُل إلى النمسا، إلّا أنه اعترف بأنه لم يحصل على الإعداد المثالي للتجارب التأهيلية.

وسينطلق فيرشتابن من المركز الثالث على شبكة الانطلاق ولكن بفارق 0.538 ثانية خلف المتصدّر فالتيري بوتاس، حيث اعترف بأنه كان من الممكن تسجيل أزمنة أفضل.

وقال "لم أكن سعيدًا تمامًا بالتوازن إذ كانت بعض المنعطفات جيدة والبعض الآخر منها سيئًا. لذلك، هذا من شأنه أن يزيد الفارق. ولكن ما الذي تستطيع قوله؟ نحن بحاجة إلى العمل بجديّة أكبر ومحاولة إغلاق الفارق".

وأكمل "بالتأكيد لا نُريد فارقًا كهذا. ولكن في جميع الأحوال، لم أكن سعيدًا بتوازن السيارة. بمجرد تمكننا من معالجة هذه الناحية فإنّ الأمور ستُصبح أفضل. أنا لا أقول بأنه سيكون بمقدورنا التغلّب على مرسيدس، ولكن دعونا نرى".

وتابع قائلاً "لدينا ثمانية سباقات والسباق التالي سيُقام على هذه الحلبة الأسبوع المقبل. لذلك سنتعلّم الكثير من عطلة نهاية هذا الأسبوع في سبيل تقديم نتيجة أفضل الأسبوع المقبل".

الاعتماد على الاستراتيجية المختلفة

سينطلق فيرشتابن من المركز الثالث على شبكة الانطلاق، ولكنه سيستخدم الإطارات المتوسطة "ميديوم"، ما قد يُساعده على التقدّم خلال السباق.

وقال "سيكون سباقًا مثيرًا. الحرارة ستكون مرتفعة لذلك آمل أن يصبّ ذلك في صالحنا. من الواضح بأنّ مرسيدس كانت بمستوىً مختلف اليوم، ولكننا سنرى ماذا سيحدث في الغد".

وأكمل فيرشتابن الذي حقّق الفوز في سباق العام 2019 "كنا متأخرين العام الماضي في التجارب التأهيلية، لذلك أتوقّع أن نكون أفضل في السباق. أنا الوحيد الذي سأستخدم إطارات مختلفة بين السائقين العشرة الأوائل، لذلك أتطلع قدمًا لذلك. لا نملك أيّ شيء لخسارته إذ سأحاول أن أصعّب الأمور قدر الإمكان على مرسيدس".