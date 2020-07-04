فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
السباق خلال
20 ساعات
:
33 دقيقة
:
22 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
81 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
130 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
144 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى / أخبار عاجلة

مشاكل في التوازن وسّعت الفارق بين فيرشتابن ومرسيدس في النمسا

المشاركات
التعليقات
مشاكل في التوازن وسّعت الفارق بين فيرشتابن ومرسيدس في النمسا
من قبل:
, رئيس التحرير
04-07-2020

أقرّ ماكس فيرشتابن بأنّ مشاكل التوازن في سيارته كانت السبب في ظهور الفارق الكبير بينه وبين فريق مرسيدس الذي سيطر على التجارب التأهيلية لسباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2020.

قضى السائق الهولندي وقته محاولاً الحصول على أفضل النتائج من الجناح الجديد الذي جلبه فريقه ريد بُل إلى النمسا، إلّا أنه اعترف بأنه لم يحصل على الإعداد المثالي للتجارب التأهيلية.

وسينطلق فيرشتابن من المركز الثالث على شبكة الانطلاق ولكن بفارق 0.538 ثانية خلف المتصدّر فالتيري بوتاس، حيث اعترف بأنه كان من الممكن تسجيل أزمنة أفضل.

وقال "لم أكن سعيدًا تمامًا بالتوازن إذ كانت بعض المنعطفات جيدة والبعض الآخر منها سيئًا. لذلك، هذا من شأنه أن يزيد الفارق. ولكن ما الذي تستطيع قوله؟ نحن بحاجة إلى العمل بجديّة أكبر ومحاولة إغلاق الفارق".

وأكمل "بالتأكيد لا نُريد فارقًا كهذا. ولكن في جميع الأحوال، لم أكن سعيدًا بتوازن السيارة. بمجرد تمكننا من معالجة هذه الناحية فإنّ الأمور ستُصبح أفضل. أنا لا أقول بأنه سيكون بمقدورنا التغلّب على مرسيدس، ولكن دعونا نرى".

وتابع قائلاً "لدينا ثمانية سباقات والسباق التالي سيُقام على هذه الحلبة الأسبوع المقبل. لذلك سنتعلّم الكثير من عطلة نهاية هذا الأسبوع في سبيل تقديم نتيجة أفضل الأسبوع المقبل".

الاعتماد على الاستراتيجية المختلفة

سينطلق فيرشتابن من المركز الثالث على شبكة الانطلاق، ولكنه سيستخدم الإطارات المتوسطة "ميديوم"، ما قد يُساعده على التقدّم خلال السباق.

وقال "سيكون سباقًا مثيرًا. الحرارة ستكون مرتفعة لذلك آمل أن يصبّ ذلك في صالحنا. من الواضح بأنّ مرسيدس كانت بمستوىً مختلف اليوم، ولكننا سنرى ماذا سيحدث في الغد".

وأكمل فيرشتابن الذي حقّق الفوز في سباق العام 2019 "كنا متأخرين العام الماضي في التجارب التأهيلية، لذلك أتوقّع أن نكون أفضل في السباق. أنا الوحيد الذي سأستخدم إطارات مختلفة بين السائقين العشرة الأوائل، لذلك أتطلع قدمًا لذلك. لا نملك أيّ شيء لخسارته إذ سأحاول أن أصعّب الأمور قدر الإمكان على مرسيدس".

المقال التالي
نوريس: الانطلاق من المركز الرابع في النمسا "أفضل بداية ممكنة" في 2020

المقال السابق

نوريس: الانطلاق من المركز الرابع في النمسا "أفضل بداية ممكنة" في 2020

المقال التالي

هاميلتون تحت التحقيق لإمكانيّة عدم إبطائه لسرعته في الأعلام الصفراء

هاميلتون تحت التحقيق لإمكانيّة عدم إبطائه لسرعته في الأعلام الصفراء

trending اليوم

هاميلتون تحت التحقيق لإمكانيّة عدم إبطائه لسرعته في الأعلام الصفراء
فورمولا 1 / فورمولا 1
21د

هاميلتون تحت التحقيق لإمكانيّة عدم إبطائه لسرعته في الأعلام الصفراء

مشاكل في التوازن وسّعت الفارق بين فيرشتابن ومرسيدس في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
44د

مشاكل في التوازن وسّعت الفارق بين فيرشتابن ومرسيدس في النمسا

بوتاس يخطف "البول بوزيشن" في النمسا بفارق 0.012 ثانية عن هاميلتون
فورمولا 1 / فورمولا 1

بوتاس يخطف "البول بوزيشن" في النمسا بفارق 0.012 ثانية عن هاميلتون

ريد بُل: "فيا" تُخاطر بفتح الباب أمام "سيل من الطلبات" بعد الحكم بقانونية نظام "داس"
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريد بُل: "فيا" تُخاطر بفتح الباب أمام "سيل من الطلبات" بعد الحكم بقانونية نظام "داس"

فيتيل: الخروج من القسم الثاني للتصفيات "مفاجأة" لفيراري في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل: الخروج من القسم الثاني للتصفيات "مفاجأة" لفيراري في النمسا

نوريس: الانطلاق من المركز الرابع في النمسا "أفضل بداية ممكنة" في 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

نوريس: الانطلاق من المركز الرابع في النمسا "أفضل بداية ممكنة" في 2020

بوتاس: مرسيدس في عالمها الخاص في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

بوتاس: مرسيدس في عالمها الخاص في النمسا

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

أحدث الأخبار

هاميلتون تحت التحقيق لإمكانيّة عدم إبطائه لسرعته في الأعلام الصفراء
فورمولا 1 / فورمولا 1
21د

هاميلتون تحت التحقيق لإمكانيّة عدم إبطائه لسرعته في الأعلام الصفراء

مشاكل في التوازن وسّعت الفارق بين فيرشتابن ومرسيدس في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
44د

مشاكل في التوازن وسّعت الفارق بين فيرشتابن ومرسيدس في النمسا

نوريس: الانطلاق من المركز الرابع في النمسا "أفضل بداية ممكنة" في 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

نوريس: الانطلاق من المركز الرابع في النمسا "أفضل بداية ممكنة" في 2020

فيتيل: الخروج من القسم الثاني للتصفيات "مفاجأة" لفيراري في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل: الخروج من القسم الثاني للتصفيات "مفاجأة" لفيراري في النمسا

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة النمسا الكبرى
قائمة السائقين ماكس فيرشتابن تسوق الآن
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون تحت التحقيق لإمكانيّة عدم إبطائه لسرعته في الأعلام الصفراء

21د
2
فورمولا 1

مشاكل في التوازن وسّعت الفارق بين فيرشتابن ومرسيدس في النمسا

44د
3
فورمولا 1

بوتاس يخطف "البول بوزيشن" في النمسا بفارق 0.012 ثانية عن هاميلتون

4
فورمولا 1

ريد بُل: "فيا" تُخاطر بفتح الباب أمام "سيل من الطلبات" بعد الحكم بقانونية نظام "داس"

5
فورمولا 1

فيتيل: الخروج من القسم الثاني للتصفيات "مفاجأة" لفيراري في النمسا

أحدث ملفات الفيديو

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد 21:37
فورمولا 1

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

تاريخ رينو في الفورمولا واحد 02:26
فورمولا 1

تاريخ رينو في الفورمولا واحد

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد 00:31
فورمولا 1

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

هاميلتون تحت التحقيق لإمكانيّة عدم إبطائه لسرعته في الأعلام الصفراء
فورمولا 1

هاميلتون تحت التحقيق لإمكانيّة عدم إبطائه لسرعته في الأعلام الصفراء

مشاكل في التوازن وسّعت الفارق بين فيرشتابن ومرسيدس في النمسا
فورمولا 1

مشاكل في التوازن وسّعت الفارق بين فيرشتابن ومرسيدس في النمسا

نوريس: الانطلاق من المركز الرابع في النمسا "أفضل بداية ممكنة" في 2020
فورمولا 1

نوريس: الانطلاق من المركز الرابع في النمسا "أفضل بداية ممكنة" في 2020

فيتيل: الخروج من القسم الثاني للتصفيات "مفاجأة" لفيراري في النمسا
فورمولا 1

فيتيل: الخروج من القسم الثاني للتصفيات "مفاجأة" لفيراري في النمسا

بوتاس: مرسيدس في عالمها الخاص في النمسا
فورمولا 1

بوتاس: مرسيدس في عالمها الخاص في النمسا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.