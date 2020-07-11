مشاكل المكابح ساهمت في تأهّل بوتاس بفارق 1.4 ثانية خلف هاميلتون

أوضح بوتاس - الذي فاز بجائزة النمسا الكبرى الافتتاحية منطلقًا من المركز الأوّل الأسبوع الماضي - بأنّ انزلاقًا في المكابح الأمامية أفقده ثقته على السيارة خلال تلك الأجواء المخادعة.

وكان الفنلندي أبطأ بـ 1.428 ثانية من زميله المتصدر لويس هاميلتون خلال القسم الثالث للتصفيات. وقد فصل ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل وسائق مكلارين كارلوس ساينز بين ثنائي مرسيدس على شبكة الانطلاق.

"لم تكن حصة سهلة، حيث لم أتوقّع التأهّل في المركز الرابع، لكنّ تلك الأجواء المخادعة تجلب تحديات مختلفة" قال بوتاس.

وأضاف: "شخصيًا، لا أعتقد بأنّني تمكنت من توليد حرارة كافية في الإطارات، إذ يعود ذلك جزئيًا إلى انزلاق المكابح الأمامية اليمنى خلال التصفيات، لذلك لم أتمكّن من استخلاص كامل أداء السيارة تحت الكبح، وهو أمر مهم للغاية لثقتك ضمن تلك الأجواء الماطرة. تسبب ذلك في جعل الوضع صعبًا وبالتأكيد مخيب للآمال".

في المقابل، قال بوتاس أنّه لن يعلم حتى السباق ما إذا كان الفريق قادرًا على حل تلك المشكلة هذه الليلة.

"آمُل ذلك، إذ سيكون من الرائع أن أضغط للحدود القُصوى للسيارة" قال بوتاس.

واختتم: "لكن ذلك أمر سنعرفه فقط في الغد كوننا لم نقم بمُحاكاة للسباق في التجارب الحرّة، بيد أنّنا نعلم بأنّ السيارة سريعة، لذلك أتطلّع للسباق في الغد".