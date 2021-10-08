"مشاكل التوازن" تسبّبت في معاناة فيرشتابن في التجارب الثانية في تركيا

تراجع فيرشتابن إلى المركز الخامس في التجارب الحرّة الثانية خلف زميله سيرجيو بيريز متأخّرًا بستّة أعشارٍ من الثانية عن غريمه لويس هاميلتون المتصدّر، وذلك بعد حلوله ثانيًا خلفه مباشرة في الفترة الأولى.

وبدا أنّ فيرشتابن عانى من ضعف استجابة حاد للانعطاف في فترة ما بعد الظهر، وأشار عبر اللاسلكي إلى أنّ السيارة لها "سلوكٌ غريب" في المنعطفات.

وبحسب ما قاله هورنر فإنّ الفريق لم يتمكّن من دوزنة إعدادات سيارة فيرشتابن في المجال المناسب بالنظر إلى تحسّن حالة المسار بشكلٍ درامي، وقال أنّ لدى الفريق ليلة طويلة من أجل إتقان كلّ شيء ليوم السبت.

وقال هورنر لقناة "سكاي سبورتس اف1": "واجهنا مشاكل على صعيد الإعدادات. ارتفعت مستويات التماسك بشكلٍ كبير على الحلبة بالمقارنة مع العام الماضي. أعتقد بأنّنا خارج مجال الإعدادات المثالي مع ماكس".

وأضاف: "ستكون ليلة مزدحمة مع المهندسين وكذلك الطاقم في ميلتون كينز كذلك".

وقال هورنر أنّه لم يكن قلقًا للغاية حيال الانطلاقة البطيئة اليوم الجمعة وإضرارها بفرص ريد بُل نهاية هذا الأسبوع.

وعندما سُئل إن كان واثقًا من قدرة الفريق على تصحيح الوضع، قال هورنر: "أعتقد ذلك، يتعلّق الأمر بفهم المشكلة. نعلم أنّ لدينا سيارة جيّدة، يقتصر الأمر على وضعها في مجال العمل الصحيح، ولا أعتقد بأنّنا فعلنا ذلك اليوم".

وقد يتمكّن فيرشتابن من قلب تأخّره بنقطتين عن غريمه هاميلتون إلى صدارة في تركيا بالنظر إلى تلقي البريطاني لعقوبة التراجع 10 مراكز إثر حصوله على محرّك احتراقٍ داخلي رابع.

ويعتقد هورنر أنّ ريد بُل ستحتاج لعطلة نهاية أسبوع قويّة من أجل الخروج بأقصى مكاسب من انطلاقة هاميلتون المتأخّرة، حيث تبدو مرسيدس متمتّعة بأداء أفضل على الحلبة التركيّة.

وقال في هذا الصدد: "توقّعنا أن تكون مرسيدس قويّة هنا. سنُحاول استغلال عقوبة شبكة الانطلاق. أعتقد بأنّ سيارتهم تبدو متمتّعة بمستويات تآكل ضعيفة، تبدو رحيمة على الإطارات".

وأكمل: "سطح المسار هذا حساس لدرجات الحرارة. ويُمكننا رؤية ما فعلوه، أصبح حساسًا أكثر على بعض الجوانب عندما ارتفعت مستويات التماسك، لكنّ تلك الحساسيّة لا تزال حاضرة، وستلعب دورًا حاسمًا".

واختتم بالقول: "من يعلم إن كانت بعض الأمطار ستتهاطل غدًا، ربّما حتّى يوم الأحد، قد يكون هذا سباقًا حماسيًا آخر".