مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

أشار منافسو ريد بُل إلى الأفضلية التي أظهرها محرك هوندا في إنترلاغوس، حيث أحرز ماكس فيرشتابن قطب الانطلاق الأول على طريقه لإحراز الفوز بالسباق.

ومع تأثر وحدات الطاقة بالارتفاع عن سطح البحر، توقع الكثيرون أن تلعب سماكة الهواء الخفيفة لصالح هوندا في مواجهة محركات مرسيدس وفيراري. لكن، يرى هورنر أنّ إعدادات سيارة ريد بُل ساهمت كذلك في تحسين الأداء مقارنة بالمنافسين.

حيث قال: "أعتقد أنه لو نظرنا إلى مستويات الارتكازية كذلك. أعتقد أن مستويات ارتكازية مرسيدس كانت أعلى منا، ما ساعدنا خلال السباق، لكن ربما لم يساعدهم ذلك خلال التصفيات".

وأكمل: "يمكن أن نرى أنهم كانوا تنافسيين جداً في السباق، وكذلك في القسم الأخير ربما كانوا أقوى قليلاً. لذا ذلك يؤثر على زمن اللفة".

من جهته، كرر تويوهارو تانابي المدير التقني لقسم الفورمولا واحد لدى هوندا تعليقات هورنر، مشيراً أنه كان من المستحيل ربط أداء ريد بُل القويّ بالمحرك لوحده.

فقال: "الارتفاعات العالية لا تؤثر على وحدة الطاقة وحسب، بل على الانسيابية كذلك. لذا، كنا نمتلك حزمة أفضل أو أقوى في المكسيك وهنا (في البرازيل). ليس لدي أية إجابة واضحة على ذلك".

وأشار هورنر بوضوح إلى أن هوندا تبني زخماً جيداً في الفورمولا واحد بعد موسم واعد للغاية للمصنّع الياباني.

فقال: "عندما رأيت أن آخر خمس أقطاب انطلاق أولى أحرزتها مرسيدس، كان من الرائع أن تنجح هوندا بتحقيق قطب الانطلاق الأول وللمرة الأولى منذ 1991".

واختتم: "من ثم أحرزنا الفوز كذلك، وذلك يظهر أن العمل المضني قد آتى بثماره، أشعر أننا نبني زخماً جيداً بالفعل".