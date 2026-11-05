فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

مستوى لاوسون اللافت يضع ريد بُل أمام معضلة حيال موسم 2027

قدّم ليام لاوسون أداءً ثابتًا هذا الموسم، ومع ذلك لا يزال مهددًا بفقدان مقعده لصالح نيكولا تسولوف في موسم 2027.

منشور: 05-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

قدّم ليام لاوسون حتى الآن في عام 2026 أداءً لافتًا بوضوح ضمن فرق وسط الترتيب في بطولة العالم للفورمولا 1.

جمع لاوسون 83 نقطة حتى الآن، أي ما يقارب ضعف رصيد صاحب المركز التالي بعده: بيير غاسلي، الذي حصد 42 نقطة. ولا يعود هذا التفوق حتى إلى الفترة التي قضاها مع ريد بُل، إذ لم يكن معدّل نقاطه في السباق الواحد خلال تلك الفترة أعلى بكثير من معدّله مع ريسينغ بولز (4.67 مقابل 4.31).

ومع ذلك، هناك احتمال كبير بأن يفقد لاوسون مقعده مع الفريق المتمركز في فاينزا، بل وحتى مكانه على شبكة انطلاق الفورمولا 1 بأكملها، في موسم 2027.

برز نيكولا تسولوف، المنافس على لقب بطولة الفورمولا 2، بوصفه أحد أبرز المرشحين لشغل المقعد الثاني في ريسينغ بولز، بعدما حقق ستة انتصارات كاملة خلال أول 14 سباقًا من موسم 2026. لكن سرعته في التصفيات لم تكن بمستوى أبرز منافسيه، كما أنه أخفق في اعتلاء العتبة العليا من منصة التتويج خلال السباقات الـ11 الأخيرة.

ومع ذلك، لا يتأخر السائق البلغاري البالغ من العمر 19 عامًا سوى بسبع نقاط عن متصدر البطولة رافاييل كامارا، الذي يستعد لخوض ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع هاس نهاية هذا الأسبوع في جائزة البرازيل الكبرى، ما يعني أنه لا يزال يملك فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب.

وفي الوقت نفسه، بدا أن مشوار لاوسون مع فريق فاينزا يقترب من نهايته، في ظل الموسم القوي الذي يقدمه أرفيد لينبلاد في عامه الأول بالفورمولا 1. لكن بعدما تفوق عليه جميع زملائه في الفريق حتى الآن، وهم يوكي تسونودا وماكس فيرستابن وإسحاق حجار، نجح لاوسون في فرض أفضليته على لينبلاد.

وفي التصفيات، يتقدم لاوسون على زميله في المواجهات المباشرة بنتيجة 12-6، مع أفضلية بلغت 0.072 ثانية، بعد استبعاد حصة ملبورن التي لم تكن ممثلة للمستوى الحقيقي. ويصبح الفارق 9-5 وبواقع 0.027 ثانية عند استبعاد التصفيات الخاصة بالسباقات القصيرة٢. والأكثر إثارة للاهتمام أنه أسرع من زميله بمعدل 0.141 ثانية في المتوسط خلال ظروف السباق.

وخلال الشهر الأخير، أثبت لاوسون أنه ليس سائقًا تنافسيًا فحسب، بل يمكن الاعتماد عليه أيضًا. ففي التصفيات، لم يتفوق عليه زميله في الفريق من حيث الأداء الفعلي، إذ كان أسرع منه بمعدل 0.257 ثانية في المتوسط، منذ عودته إلى ريسينغ بولز عقب الفترة التي امتدت لثلاث جولات مع ريد بُل، عندما حلّ مكان إسحاق حجار.

ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

وحصد السائق النيوزيلندي 24 نقطة خلال آخر أربع جولات كبرى، وهو رصيد يتجاوز ما حققه كل من حجار وجورج راسل. وفي المقابل، لم يجمع لينبلاد سوى نقطة واحدة خلال الفترة نفسها، بعدما تأثر بعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في ماليزيا واصطدامه بأوسكار بياستري في المكسيك.

قد يتوقف القرار المرتقب من ريد بُل بشأن تشكيلة موسم 2027 على سؤال واحد بسيط: هل تشير العروض الأخيرة للاوسون إلى أنه قد يستحق يومًا فرصة أخرى مع الفريق الرئيسي؟

إذا كان الأمر كذلك، فقد يضطر تسولوف إلى الانتظار، وربما خوض منافسات السوبر فورمولا، حيث شارك عدد من سائقي ريد بُل الناشئين الآخرين بعد تخرجهم من بطولتي جي بي 2 والفورمولا 2. وقد قاد هذا المسار إلى مقاعد في الفورمولا 1 لكل من بيير غاسلي ولاوسون نفسه.

لكن إذا لم ترَ ريد بُل أي فرصة واقعية لعودة لاوسون إلى ميلتون كينز، مهما كان من الصعب تجاهل مستواه الحالي، فلن يكون الإبقاء عليه في ريسينغ بولز منطقيًا بالقدر نفسه، وقد يحصل تسولوف على فرصته للتألق.

ومع كل مرة ينهي فيها لاوسون سباقًا ضمن مراكز النقاط، يتكرر السؤال نفسه بشأن مستقبله. ففي المنطقة الإعلامية بعد سباق المكسيك، وُجّه إليه مجددًا سؤال عمّا إذا كان يشعر بالأسف لأن مقعده لا يزال محل شك، رغم الفارق "الهائل" الذي يفصله عن لينبلاد.

فأجاب: "من الواضح أن الأمر مؤسف للغاية، لكنه شيء عليّ التعامل معه في الوقت الحالي. أحاول بالطبع القيام بكل ما بوسعي في كل مرة أجلس فيها خلف مقود سيارة السباق".

فلنرَ ما إذا كان ذلك سيكون كافيًا.

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق "الاختلاف" بين تتويج أنتونيللي وتتويج هاميلتون باللقب وفقًا لتوتو وولف

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

ليام لاوسون





من نام أفضل ليلة بعد سباق أوستن؟ ليام لاوسون



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من نام أفضل ليلة بعد سباق أوستن؟ ليام لاوسون





ليام لاوسون يستعد للعزف ضمن عرض موسيقي على المسرح قبل سباق أوستن



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



ليام لاوسون يستعد للعزف ضمن عرض موسيقي على المسرح قبل سباق أوستن





من نام أسوأ ليلة بعد سباق سنغافورة؟ نيكولا تسولوف



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من نام أسوأ ليلة بعد سباق سنغافورة؟ نيكولا تسولوف

المزيد من

ريد بُل ريسينغ





مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



12 س



مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية





ماكس فيرستابن بعد فوزه بسباق المكسيك: "أنا فخور بأنتونيللي"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



ماكس فيرستابن بعد فوزه بسباق المكسيك: "أنا فخور بأنتونيللي"





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟

أحدث الأخبار





ملاك ليفربول بين المهتمين بشراء حصة في فريق كاديلاك للفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



ملاك ليفربول بين المهتمين بشراء حصة في فريق كاديلاك للفورمولا 1





دبليو إي سي: مكلارين تقوم بترقية غريغوار سوسي لقيادة سيارتها لموسم 2027



دبليو إي سي



WEC دبليو إي سي 8 دقيقة



دبليو إي سي: مكلارين تقوم بترقية غريغوار سوسي لقيادة سيارتها لموسم 2027





موتو جي بي: مارتن يؤكد سفره إلى قطر لمحاولة المشاركة في السباق



موتو جي بي



MGP موتو جي بي 15 دقيقة



موتو جي بي: مارتن يؤكد سفره إلى قطر لمحاولة المشاركة في السباق





مستوى لاوسون اللافت يضع ريد بُل أمام معضلة حيال موسم 2027



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



21 دقيقة



مستوى لاوسون اللافت يضع ريد بُل أمام معضلة حيال موسم 2027

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك