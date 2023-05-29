مستقبل هاميلتون مع مرسيدس "لم يكن أبداً موضع شكّ ولو بمليمتر واحد"

على هامش إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد بسبب الفيضانات الغزيرة، تصاعدت شائعات وتكهنات حيال تقديم فيراري لعرض إلى بطل العالم سبع مرات، بهدف ضمه إلى صفوفها بدءاً من موسم 2024 المقبل.

وينتهي عقد هاميلتون بنهاية الموسم الجاري، لكن البريطاني المخضرم لطالما عبّر عن ولائه المتواصل للسهام الفضية.

ونفى كذلك تكهنات انتقاله إلى فيراري أو حصول مفاوضات بينه وبين الحصان الجامح، قبل إعلان عقدٍ جديد بالفعل مع مرسيدس.

وتعليقاً على ذلك، شدد وولف على أنه "لم يكن هناك شكّ ولو بمليمتر واحد" حيال مستقبل هاميلتون.

فقال: "نحن مسرور بشكل هائل من موقع لويس في الفريق. ولم تكن هناك أية عوائق خلال مفاوضات العقد".

وأكمل: "يجمعنا التزام ثابت منذ الكثير والكثير من السنوات، ولم نكن لنتكلم مع أي سائق آخر قبل اتخاذ قرار يخص هاميلتون".

وتابع: "لذا، لم يكن لديّ شكّ ولو بمليمتر واحد حيال ذلك".

وأشار وولف إلى أنه ومنذ انضمام هاميلتون إلى الفريق في 2013 حتى آخر التزام بين الطرفين، فإن العقود والمستندات بالكاد تغيرت.

لكن مدير الفريق لم يؤكد إن كان عقد هاميلتون لموسم أو اثنين، فقال: "لا أريد الكلام عن ذلك بعد، لأن كلا الطرفين يريد الأفضل للطرف الآخر".

واختتم: "نحن نتكلم سوية حيال خياراتنا، وجميعها متوافقة بالفعل. إنها أشبه بعملية عصف ذهني بأفضل حالاتها".