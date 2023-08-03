مستقبل هاميلتون بعد الفورمولا واحد ليس جزءاً من عقده الجديد مع مرسيدس

ينتظر بطل العالم سبع مرات انتهاء مفاوضات فريقه من المحامين مع ممثلي مرسيدس لإكمال آخر تفاصيل عقده الجديد والذي سيبقى بموجبه ضمن الفورمولا واحد لبضعة مواسم.

وتسبب تأخير إعلان اكتمال العقد ببعض التكهنات حيال وجود مسائل أخرى ليست سهلة الحلّ.

ومن بين تلك المسائل رغبة هاميلتون بتأمين دورٍ له كسفير لـ مرسيدس بعد اعتزاله.

لكن وضمن كلامه على هامش جائزة بلجيكا الكبرى أوضح وولف أن التركيز في العقد الجديد يتمحور كلياً حول هاميلتون كسائق.

فقال: "نحن لا نتكلم حول دوره كسفير بعد الاعتزال، وذلك ليس جزءاً من مفاوضات العقد".

وأكمل: "أعتقد أن أمامه الكثير من السنوات كسائق مع الفريق، لذا المسألة تتعلق فقط حول بحث بعض التفاصيل في العقد".

وتابع: "أعلم أن العقد يبدو غير محسوم به. لكن المسألة ببساطة تعود لوجود بعض التفاصيل التي يتمّ حلها ضمن العقد".

وكان كل من وولف وهاميلتون قد أكدا خلال الأسابيع الماضية عدم وجود أية عراقيل كبيرة في وجه إكمال العقد، وأن المسألة برمتها روتين تفاصيل قانونية.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة المجر، أوضح هاميلتون تحقيق بعض التقدم تجاه توقيع العقد، وأن المسألة باتت خارج يده.

فقال: "لست جزءاً من مفاوضات العقد منذ البداية. أردتُ أن أركز على جميع الأمور الأخرى لديّ، كي يعمل الفريق على هذه المسألة في الكواليس".

وأكمل: "لم يتبقَ مفاوضات. بل فقط تفاصيل صغيرة".

أما وولف فأكد أنه من الصعب تحديد موعد نهائي لإكمال العقد لأن المسألة بين أيدي المحامين حالياً.

فقال: "لا أريد تحديد تاريخ معين لأن المسألة بين أيدي المحامين. وعلينا منحهم الوقت ولا أريد وضع موعد محدد".