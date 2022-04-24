مستقبل فيتيل مع أستون مارتن يتوقف على كيفية التعامل مع "جبل الصعاب" في هذا الموسم

يخوض فيتيل هذا العام موسمه الثاني ضمن عقده بعامين مع أستون مارتن، لكنه واجه بداية صعبة للموسم مع الفريق البريطاني.

حيث تغيب الألماني عن الجولتين الافتتاحيتين بسبب إصابته بفيروس كورونا، بينما افتقرت سيارة أستون مارتن للوتيرة بالمقارنة مع منافساتها، إذ أن الفريق هو الوحيد الذي لم يسجل النقاط في الموسم حتى الآن.

وبعد عودته إلى منافسات البطولة في أستراليا خلال الجولة الأخيرة، واجه فيتيل كابوسًا في نهاية الأسبوع، حيث عانت سيارته من مشكلة على المحرك في التجارب الحرة الأولى، قبل أن يتعرض لحادثة في التجارب الحرة الثالثة (وكذلك زميله لانس سترول)، ليخرج عن المسار مبكرًا في السباق بعد ذلك قبل أن يتعرض لحادثة أخرى وينسحب إثر الأضرار على سيارته - وذلك بعدما تمّ تغريمه جرّاء إسراعه في خط الحظائر خلال ظهوره الوجيز في التصفيات التي خرج من قسمها الأول.

وخلال الحديث عن مستقبله في الفورمولا واحد على هامش جائزة إيميليا رومانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، اعترف فيتيل بأنه بلا شك سيقرر قريبًا المرحلة التالية في حياته، وإذا ما سيحاول تجديد العقد مع أستون مارتن أم سيسعى للانتقال إلى مكان آخر في الفورمولا واحد أو رياضة السيارات، أم سينسحب من عالم السباقات.

فقال عند سؤاله عن مستقبله طويل الأمد في الرياضة: "لا أعلم. ليست هنالك أسرار، إذ سيعتمد الأمر بطبيعة الحال على كيفية سير الأمور هذا العام ومن ثمّ سنمضي قُدمًا من هناك".

وأضاف: "سنعرف ذلك مع الوقت. لكن التركيز حاليًا في اعتقادي سيكون على الوقت الراهن وذلك الجبل أمامنا والذي نحاول تسلقه، ولن يحدث ذلك في يوم ولن نتسلقه في شهر كذلك".

وتابع: "لكننا سنختار السبيل الذي سنتسلقه من خلاله، وهو الذي سيحدد الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة. ذلك ما أشعر بأنه مهم للغاية كي نركز عليه وأن يحصل على كل الاهتمام".

وأكمل: "بعد ذلك، سيكون هنالك يوم تنتهي فيه رحلتنا جميعًا، وتبدأ رحلة جديدة. مهما كانت تلك الرحلة".