أبيتبول: مستقبل رينو في الفورمولا واحد يبدو "آمناً"

التبعات التي عانت منها الشركة عقب توقيف كارلوس غصن المدير التنفيذي لتحالف رينو-نيسان، أدت إلى مراجعة شاملة لكامل عملياتها.

وكانت كلوتيلد ديلبوس التي تشغل منصب المدير التنفيذي الداخلي قد صرحت شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الشركة ستراجع جميع نشاطاتها للمستقبل، بما في ذلك برنامج الفورمولا واحد.

لكن، بالرغم من إعلان الشركة هذا الأسبوع أول خسارة كبيرة لها منذ أكثر من عقد الأمر الذي سيؤدي إلى إجراءات تقشفية لخفض المصاريف، لكن أبيتبول يرى أن جميع المؤشرات تصب لصالح مستقبل آمن لفريق الفورمولا واحد مع وصول لوكا دي ميو المدير التنفيذي الجديد في وقت لاحق من هذا العام.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق هذا الأسبوع حيال آخر التطورات فيما يتعلق بمستقبل فريق الفورمولا واحد، أجاب أبيتبول: "في رينو، أعتقد أن التطور الأساسي هو حقيقة أن لدينا تأكيداً على الهيكلية الإدارية الجديدة أخيراً. وحصلت تطورات عديدة في نواحي مثل الفورمولا واحد".

وأكمل: "لكن الآن لدينا مدير تنفيذي جديد يتمثل بشخص لوكا دي ميو. سينضم شهر يوليو/تموز، لكن على الأقل بات لدينا اسم وتاريخ".

وتابع: "إضافة لذلك، المعلومة الأكثر أهمية تكمن في أن كلوتيلد ديلبون التي تشغل منصب المدير التنفيذي حالياً ستبقى بدور نائب المدير التنفيذي مع وصول دي ميو. ذلك أمر هام جداً".

وأضاف: "لماذا يعتبر هذا أمراً غاية في الأهمية؟ لأنه يعني تواصل الهيكلية الإدارية وتواصل القرارات المتخذة. ما يعني أن كل ما نناقشه في الوقت الراهن مع السيدة ديلبوس سيبقى صالحاً مع وصول دي ميو".

وبينما أوضح أبيتبول أن برنامج رينو في الفورمولا واحد ليس بالمصروف البسيط، لكنه يرى أن ديلبوس تعي تماماً الفوائد التسويقية له.

فقال: "إنها سيدة تهتم بشكل طبيعي بالأرقام والحسابات. بالنظر إلى الفورمولا واحد من ناحية مالية نجد أنها باب للصرف، لكنها كذلك أحد الأصول. وتعتبر بمثابة استثمار".

وأكمل: "إنها مفيدة على جميع الأصعدة: عرض العلامة التجارية للجمهور ومالكي الأسهم والأسواق التجارية. لكن كذلك النفقات ستخف وطأتها مع العوائد المالية، إضافة لاعتماد قانون سقف الميزانيات، وقوانين المحركات التي ستبقى ثابتة".

وتابع: "كيفما نظرنا نجد أن الأرقام إيجابية. لذا أنا واثق تماماً من ناحية المبدأ أننا باقون في البطولة على المدى الطويل".

من جهته، اعترف آلان بروست المدير غير التنفيذي لدى رينو أن الشكوك راودته في العام الماضي حيال التزام الشركة بالفورمولا واحد، لكنه بات أكثر تفاؤلاً الآن.

فقال: "لطالما كنتُ قلقاً بالتأكيد، خاصة وأننا مصنع كبير ولسنا قادرين على إخفاء كل المشاكل مع رئيس الشركة السابق، كما أن الهيكلية الإدارية تغيرت بالكامل".

وأكمل: "بات لدينا أشخاص جدد. لكن بطريقة ما، ما حصل كان جيداً. خضنا اجتماعات مختلفة وبات لدينا رئيس مختلف جديد سيصل في يوليو/تموز. الجميع متحمس للغاية لمشروع الفورمولا واحد".

واختتم: "لكن مع مصنع كبير بحجم رينو، لا يمكنك أخذ كل شيء وكأنه أمر مسلم به. موقعنا الموسم الماضي لم يكن مقبولاً بالتأكيد. لا يمكنك البقاء في نفس الموقع، لذا كان علينا إظهار قدرتنا على التقدم".