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مستقبل رايكونن مع ألفا روميو لن يُناقش حتى المراحل الأخيرة من موسم 2021

من قبل:
, محرر

لا تخطط ألفا روميو لخوض محادثات مع كيمي رايكونن حيال مستقبله في الفورمولا واحد حتى المراحل الأخيرة من موسم 2021 الجاري، وفقاً لمدير الفريق فريدريك فاسور.

مستقبل رايكونن مع ألفا روميو لن يُناقش حتى المراحل الأخيرة من موسم 2021

يعتبر رايكونن حالياً أكبر السائقين الحاليين عُمراً وسيبلغ الـ 42 قبل نهاية الموسم، بينما ينتهي عقده مع ألفا روميو قبيل بداية موسم 2022.

وعانى بطل 2007 من بداية صعبة لموسمه الحالي، حيث لم يسجل إلا نقطة واحدة خلال السباقات التسعة حتى الآن، مع المركز العاشر في أذربيجان.

كما عانى الفنلندي كذلك في مجاراة زميله أنطونيو جيوفينازي الذي تفوق عليه في التصفيات بواقع 7 مرات لمرتين، بينما لم ينجح رايكونن في التأهل من القسم الأول للتصفيات خلال السباقات الثلاثة الأخيرة.

ويمتلك الفريق مقعدين شاغرين للموسم المقبل، حيث ينتهي عقدا سائقيه الحاليين بنهاية موسم 2021.

لكن فاسور أشار إلى أنه من المبكر جداً مناقشة مستقبل رايكونن. فقال: "نحن نعمل معاً. خضنا الكثير من السباقات المتتالية في الشهرين الماضيين. أعتقد أننا سنناقش هذه المسألة بحلول نهاية الموسم وليس قبلها".

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ولم تعلن ألفا روميو بعد بقاء أو تجديد عقدي سائقيها لهذا الموسم، إلا في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

لكن الفريق قد يكون حجراً أساسياً في سوق السائقين للموسم المقبل. حيث بوسع فيراري وضع أحد سائقيها الناشئين هناك - ضمن المقعد الذي يشغله جيوفينازي حالياً - حيث لديها كالوم إيلوت وصيف بطل موسم 2020 للفورمولا 2 كسائق احتياطيّ للفريق.

كما تم ربط ميك شوماخر الذي يقود حالياً مع هاس، بمقعد محتمل مع الفريق أيضاً.

وشرح فاسور أنّ كان من الجيد الحفاظ على التشكيلة نفسها لموسم 2021 مع رايكونن وجيوفينازي من أجل تفادي أية قرارات مبكرة حيال الموسم المقبل.

فقال: "الحفاظ على الضغط الإيجابي للفريق أمر جيد على الدوام. لا أود التعليق على المستقبل، ولا أود القول: ’حسناً، الآن يمكنكم يا رفاق أن تستريحوا الخ الخ’. بل علينا الإبقاء على الضغط الإيجابي مسلطاً على الجميع".

وتابع: "النجاح في الفورمولا واحد مرهون بمواصلة الضغط. ثانياً، نحن لا ندري ما سيحصل فيما يتعلق ببطولات الناشئين. لذا لا يمكننا الكلام عن هذه الأمور الآن".

وأردف: "نعلم تماماً المقاعد ستتحدد من القمة، حيث سيتخذ السيد توتو وولف قراره ومن ثم السيد كريستيان هورنر، وهكذا حتى يصل الدور إلينا".

واختتم: "لكننا لسنا على عجلة من أمرنا. بالتأكيد هناك علامة استفهام حيال كيمي، لكن أنطونيو يتحسن وأودّ الإبقاء على الوضع كما هو حتى نهاية الموسم".

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