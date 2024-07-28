مستقبل بيريز يُصبح محلّ المزيد من الشكوك

قد تكون أيّام قيادة سيرجيو بيريز لصالح ريد بُل معدودة بعد أن قدّم ماركو تقييمًا ناريًا لأدائه في جائزة بلجيكا الكبرى.

تتّجه ريد بُل لخوض محادثات حاسمة غدًا السبت لتقييم تشكيلة سائقيها لموسم 2025، حيث أصبح مقعد بيريز مهدّدًا مع أبطال العالم.

وكان صاحب الـ 34 عامًا يتخبّط في سلسلة تأديات هزيلة مؤخّرًا، حيث تراجع من المركز الثاني عند انطلاقة سباق سبا ليحلّ ثامنًا في النهاية. وتغلّب عليه زميله ماكس فيرستابن بأريحيّة بالرغم من عقوبة تراجع الهولندي 10 مراكز لقاء تغيير محرّكه.

وقال ماركو لقناة "سكاي الألمانيّة: "حصل سيرجيو على فرصة تحقيق نتيجة جيّدة منطلقًا من المركز الثاني. لكنّ ذلك لم يحدث للأسف. خاصة في الفترة الأخيرة. لقد انهار بالكامل، حيث كانت أزمنته في فلك 1:48 دقيقة".

وأضاف: "ما بدا إيجابيًا للغاية في التصفيات لم يتجسّد في السباق".

وعندما سُئل عن اجتماع الإثنين لتقييم تشكيلة السائقين في فريقي ريد بُل، أجاب ماركو: "الوضع معقّدٌ بالنسبة إلينا لدرجة أنّنا سنتناول كلّ شيء لموسم 2025 والوضع العام. لدينا عددٌ من السائقين ولدينا مفهومنا الخاص. لكن كلّ نتيجة لسيرجيو بيريز مهمّة، والمركز الثاني بالانطلاق من المركز الثاني أمرٌ لا نتوقّعه بالتأكيد".

ويمرّ بيريز بجفاف انتصارات منذ أبريل 2023 عندما فاز بجائزة أذربيجان الكبرى، وذلك بالرغم من منح ريد بُل عقدًا بعامين له في وقتٍ سابقٍ من هذا الموسم في محاولة لقلب أدائه، حيث شعرت ريد بُل بأنّ إزاحة الضغط عن بيريز سيسمح له بتقديم أداء أفضل على المسار، لكنّ ذلك لم يتجسّد على أرض الواقع.

لذا سيكون دانيال ريكاردو، وليام لاوسن أو يوكي تسونودا مرشّحين لتعويضه في حال اختارت ريد بثل تغيير تشكيلتها، بالرغم من أنّه لا يُعرف بعد إن كان التغيير سيحدث في وسط الموسم مع دخول الفورمولا 1 العطلة الصيفيّة.

من جانبه وضع بيريز اللوم على الافتقار للسرعة على الخطوط المستقيمة، والزحام، والإطارات والاستراتيجيّة وحتّى توازن السيارة حيال أدائه الضعيف. لكنّه واصل الحديث عن قيادته لصالح ريد بُل في جائزة هولندا الكبرى وأنّه لن يُجيب على المزيد من الأسئلة بشأن مستقبله.

وقال المكسيكي: "كان سباقًا مخيّبًا جدًا. انطلق بشكلٍ جيّد، لكنّني عانيت كثيرًا على الخطوط المستقيمة. لا أعلم ما كان يجري، لكن تعيّن عليّ الحفاظ على بطاريتي مبكّرًا في اللفّات الأولى، وكت ضعيفًا جدًا على الخطوط المستقيمة، وحالما تمكّنت من حلّها، فقد بقيت هناك".

وأضاف: "علقت في الزحام على إطارات ميديوم في الفترة الثانية، كان ذلك صعبًا جدًا. ومن ثمّ أكملنا فترة قصيرة. أعتقد بأنّنا لم نكن جيّدين على الإطارات اليوم. لم يكن التوازن جيّدًا، لذا هناك الكثير من الأشياء لتحليلها من جانبنا".

وأكمل: "هذه المرّة الأخيرة التي أتحدّث فيها عن مستقبلي، لذا سأوضح للجميع، لن أتحدّث عن ذلك مجدّدًا. لم أجيب عن المزيد من الأسئلة حول مستقبلي".