مستقبل ألونسو على المحكّ: كيف ستؤثر بداية موسم أستون مارتن المخيبة للآمال على آمال بطل العالم؟

يحذر الجميع من احتمال أن "ينفجر عاطفيًا" مرة أخرى بطل العالم مرتين ألونسو إذا فشلت أستون مارتن، التي عانت من موسم تحضيري مخيب للآمال، في حل مشاكلها.

منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك ماوجر

صُممت سيارة AMR26 بأسلوب هجومي من قبل مدير الفريق وعبقري التصميم أدريان نيوي، حيث دخلت إلى الحلبة بتوقعات عالية. 

ومع ذلك، لم يلبِّ أداء السيارة على المسار مستوى التطلعات، خصوصًا مع المشاكل التي واجهها محرك هوندا الذي طغى على إمكانيات السيارة.

وقد أدى عطل تقني في اليوم الخامس من برنامج التجارب والاختبارات الذي استمر ستة أيام في البحرين إلى حصر السيارة في المرآب لبقية الحصة. 

ورغم العمل طوال الليل، لم يتمكن لانس سترول، الذي قاد السيارة في اليوم الأخير، سوى من إكمال ست لفات فقط، بينما أكملت أستون مارتن إجمالي 329 لفة خلال البرنامج.

ولاحقًا، أكدت هوندا أن المشكلة ناجمة عن اهتزازات غير طبيعية تؤثر على وحدة الطاقة، وأنها تعمل على إيجاد حلّ للمحرك، إلا أن الحل النهائي ليس مضمونًا قبل انطلاق موسم 2026، من بوابة جائزة أستراليا الكبرى.

ويبقى السؤال المحوري حول ردة فعل ألونسو في حال بقيت أستون مارتن قابعة في آخر الترتيب خلال القسم الأول من الموسم. خاصة وأنّ عامل الوقت أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى للسائق الإسباني، الذي سيكمل 45 عامًا هذا العام.

لم يكن عمره يومًا عقبة أمام موهبته أو طموحه. ومع ذلك، إذا لم تحقق مغامرته مع أستون مارتن، التي بدأها بتوقعات كبيرة قبل ثلاث سنوات، اللقب الثالث الذي يطمح إليه، فسيصبح السؤال: إلى متى سيستمر في مسيرته؟

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

علق المعلق في سكاي سبورتس فورمولا 1 والسائق السابق أنتوني دافيدسون، على الوضع الفني الصعب الذي تمر به أستون مارتن:

"فرناندو جزء مهم جدًا من هذا الفريق. سيعمل جاهدًا خلف الكواليس لتحسين الأداء والموثوقية، لكن الوقت لم يعد في صالحه. بالنسبة لسائق بهذه الخبرة، العملية يمكن أن تكون مرهقة للغاية".

وأشار دافيدسون إلى أن الفريق على الورق يمتلك كل عناصر النجاح، لكنه أكد أن المشكلة الحقيقية هي الوقت.

ليضيف: "التقدم في الاتجاه الصحيح سيأتي، أعتقد ذلك. لكن المشكلة تعود إلى نقطة البداية: الوقت ليس في صالح الفريق".

كما لفت دافيدسون الانتباه إلى شخصية ألونسو، مشيرًا إلى احتمال حدوث انفجارات عاطفية خلال الموسم:

"قد نرى انفعالاته تتفجر هذا العام. شهدنا ذلك في الماضي. لن أتفاجأ إذا حدث شيء من هذا النوع، لأنه شخصية شغوفة للغاية".

إن بداية أستون مارتن للموسم قد لا تكون حاسمة لمستقبل الفريق وحسب، ولكن أيضًا للاتجاه الذي تسير فيه مسيرة ألونسو الاحترافية!

