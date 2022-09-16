مساعي انتقال هيرتا للفورمولا واحد تتوقف تزامناً مع تخلي ريد بُل عن الفكرة

كانت ريد بُل تستهدف ضم نجم إندي كار ضمن صفوف فريقها الرديف ألفا تاوري موسم 2023 المقبل، لكن الخطة تأخرت بسبب مشكلة في تأمين ما يكفي من النقاط لمنحه رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" التي تؤهله القيادة في الفورمولا واحد.

ويمتلك هيرتا 32 نقطة فقط بينما يحتاج إلى 40 ليحصل على الرخصة، حيث حاولت ريد بُل الضغط لمنحه استثناء من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، لكن يبدو أن هذا المسعى سيفشل.

وبالرغم من أنّ فرص تسجيل النقاط الإضافية ما تزال متاحة نظرياً - عبر المشاركة في بعض السلاسل العالمية خلال الفترة الشتوية - لكن ريد بُل قررت أن المسألة لا تستدعي السير في هذا الاتجاه.

وأحد أسباب ذلك أنه وفي حال لم يحالفه الحظ ضمن إحدى تلك السلاسل الشتوية، فقد ينتهي الأمر به بعدم تسجيل النقاط المطلوبة ما يتركه مع فريق ألفا تاوري في وضع معقد، قبل أسابيع قليلة من انطلاقة الموسم المقبل.

وضمن معرض كلامه مع موقع "موتورسبورت-توتال" الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح هيلموت ماركو أن انهيار خطة حصول هيرتا على مقعد في الفئة الملكة يعني تفويت فرصة زيادة شعبية الرياضة في الولايات المتحدة.

فقال: "ذلك مؤسف، الناس لا يدركون أهمية وجود سائق أمريكي، خاصة مع شاب مثل كولتون هيرتا، الأمر الذي سيُشعل السوق الأمريكية، خاصة بوجود ثلاثة سباقات هناك".

وأكمل: "حاولت ريد بُل كل شيء لتسهيل الطريق أمام هيرتا، كما تدخلت من أجل تأمين تجارب خاصة له مع ألبين الأسبوع المقبل".

لكن، تشير التقديرات إلى أن "فيا" لن تغير موقفها من المسألة، بالتالي وجدت ريد بُل أنه لا فائدة ترجى من السعي وراء المسألة.

ويبدو كذلك أن تجارب هيرتا مع ألبين ستُلغى نتيجة لذلك طالما أن مقعده في الفورمولا واحد لن يكون مضموناً.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

ويرى ماركو أنه يجب العمل على نظام النقاط في إندي كار لتسهيل ترقية السائقين منها إلى الفورمولا واحد، علاوة على ذلك فإن فريقه الأساسي أندريتي يرغب بجواب نهائي حيال الوضع بأسرع وقت ممكن، كي يجد بديلاً عنه في حال انتقل إلى الفئة الملكة.

وعلاوة على ذلك، كانت هناك مخاطرة بعدم توقيعه لعقد مع أندريتي ومن ثم فشله في تأمين مقعد مع ألفا تاوري بالتالي سيبقى من دون مكان للتسابق العام المقبل.

وبالرغم من أن ريد بُل صرّحت سابقاً بأنها لن تفكر بمنح غاسلي إلى ألبين إلا في حال حصلت على هيرتا، لكن هناك احتمال بأن فكرة انتقال الفرنسي إلى الفريق الفرنسيّ ما زالت قائمة.

لكن ألفا تاوري بحاجة إلى بديل مناسب، حيث تشير المعلومات التي حصل عليها "موتورسبورت-توتال" إلى أن بديلاً محتملاً عن غاسلي لن يأتي من ناشئي الفريق.

لكن الأمر المؤكد أن ميك شوماخر ليس من ضمن قائمة المرشحين الحاليين، وبالتالي في حال لم يتوافر البديل فإن غاسلي سيبقى مع ألفا تاوري حتى انتهاء عقده.