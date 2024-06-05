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مساعِدة هاميلتون السابقة تتلقى الثناء: "أكثر من أخصائية علاج طبيعي"

عملت أنجيلا كولين لعدة سنوات مع لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد، قبل الانتقال إلى إندي كار لتعمل مع ماركوس آرمسترونغ.

أنجيلا كولين، مرسيدس

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

تكلم آرمسترونغ حول تأثير كولين منذ أن بدأت العمل معه وأثنى على أدائها.

واشتُهرت كولين بعد أن عملت عدة سنوات إلى جانب لويس هاميلتون في مرسيدس كأخصائية علاج طبيعيّ خلال مواسمه الناجحة مع السهام الفضية.

لكن وفي 2023، أعلن هاميلتون أن العمل بينه وبين كولين قد انتهى. وبالتالي انتقلت لتعمل مع آرمسترونغ الذي انضم إلى سلسلة إندي كار الأمريكية العام الماضي تحت لواء فريق شيب غاناسي ريسينغ.

وضمن معرض كلامه حول عمله مع كولين، أثنى آرمسترونغ عليها وقال: "لقد تفأجأتُ بشكل كبير".

وأكمل: "بصراحة، بعد عدة سنوات في الفورمولا واحد، قد تعتقد أنك لا تريد المشاركة في عالم رياضة السيارات مجدداً، وتريد أخذ استراحة".

وأردف: "لكنها قامت بالعكس تماماً".

وأضاف: "شغفها هائل بالرياضة، وقد بدأنا الكلام بشكل اعتيادي من ثم قررنا التعاون معاً".

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وتكلم آرمسترونغ حول التأثير الذي أحدثته كولين والذي يتجاوز مجرد خبرتها في مجال العلاج الطبيعي.

فقال: "إنها تمتلك الخبرة الأكبر في العالم حقاً. فقد شهدت لحظات الفوز بالبطولات، وقد شاهدت كيف يتم العمل على ذلك حين كانت مع مرسيدس".

وأكمل: "إنها مصدر للإلهام والتوجيه والتحفيز. نعمل معاً منذ فترة ليست بالطويلة، ولا أعلم حقاً كيف كنتُ أخوض السباقات بدونها!".

وتابع: "إنها تساعدني في التخلص من التشتيت أولاً، فهذه رياضة مليئة بالتشتيت".

وأردف: "إنها بمثابة قوة توجيهية فيما يتعلق بالمهام اليومية. إنها ليست مجرد أخصائية علاج طبيعي، بل هي أكثر من ذلك!".

يشار إلى أن آرمسترونغ حقق منصة تتويج هي الأولى له في إندي كار خلال جولة ديترويت الأسبوع الماضي.

أنجيلا كولين، المدربة البدنية للويس هاميلتون مع لويس هاميلتون، مرسيدس

أنجيلا كولين، المدربة البدنية للويس هاميلتون مع لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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