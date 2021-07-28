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مسار حلبة جدّة للفورمولا واحد سيكون جاهزًا منتصف شهر أكتوبر 2021

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن مسار حلبة جدة للفورمولا واحد سيكون جاهزاً بحلول منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، استعداداً لاستضافة الحدث العالمي الكبير.

مسار حلبة جدّة للفورمولا واحد سيكون جاهزًا منتصف شهر أكتوبر 2021

كشفت المملكة العربية السعودية عن تصميم حلبتها الجديدة للفورمولا واحد بسرعة متوسطة 250 كلم/س والمقامة في جدة، والتي ستكون أطول وأسرع حلبة شوارع على روزنامة البطولة. 

وعبّر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن ثقته الكاملة بأن سباق الفورمولا واحد في مدينة جدة، سيكون الأفضل على الإطلاق بين سباقات المدن، سواء لناحية التنظيم أو حماسة المنافسات.

وبالرغم من كِبَر التحدي الكامن وراء إنجازٍ بهذا الحجم ضمن فترة زمنية ليست بالطويلة، إلا أن نسبة إتمام العمل تجاوزت الخمسين بالمئة، خاصة وأن المرحلة الأولى تتضمن القسم الأكثر صعوبة.

حيث قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ضمن مقابلة مع قناة "العربية": "بحمدالله اجتزنا الـ 50 بالمئة من الأعمال إذ تستغرق المرحلة الأولى العمل الأكبر. لا يخفى بأنّ المنطقة التي سيُقام عليها السباق ستكون في كورنيش جدّة في منطقة لم تُطوّر بعد حيث تتطلب سباقات الفورمولا واحد بنيّة تحتية كبيرة بالإضافة إلى الكثير من التجهيزات". 

وأكمل: "صحيح بأنّ الحلبة هي حلبة مدن أو شوارع، ولكن العمل الذي نقوم به الآن من بُنيّة تحتية يُضاهي العمل على تشييد حلبة دائمة. كما أنّ تلك المنطقة القريبة من البحر يوجد فيها الكثير من المياه، لذا لا بُدّ من التأكّد من تجهيز كافة الأساسات من أجل التعامل مع ذلك".

وتابع مؤكداً عدم وجود أي قلق على الإطلاق حيال إتمام المهمة على أكمل وجه ضمن الفترة الزمنية المحددة: "تمّ إنجاز أكثر من 50 بالمئة إذ من المتوقّع أن يكون مسار الحلبة جاهزًا منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأوّل، أمّا المباني فأتوقّع أن تكون جاهزة منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني ما يعني أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل موعد الجائزة الكبرى. ليس لدينا أيّ خوف أو قلق من عدم جاهزية المكان".

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بالمقابل، تكلم الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل عن الفعاليات التي يمكن للمتابعين والجمهور توقعها على هامش الحدث العالمي.

فقال: "السباق ليس كُلّ شيء بل ستكون هناك فعاليات مصاحبة. والهدف هو أن يقضي الأشخاص كُلّ نهارهم عبر القيام بأنشطة ترفيهية للصغار والكبار، بالإضافة إلى المطاعم والحفلات الغنائية بعد السباق". 

وأضاف: "كما أنّ وضعنا لناحية فيروس كورونا أفضل حيث يتمّ السماح حاليًا بحضور الجماهير بنسبة 40 بالمئة إذ من المتوقّع أن يكون الحال أفضل مع السماح بعددٍ أكبر من الجماهير بالتواجد في السباق".

واسترسل مشيراً إلى عدد الأماكن المتاحة للجمهور: "حقيقةً نحن محصورون بعدد الأماكن على الحلبة ولكن يبلغ عدد المقاعد تقريبًا لمشاهدة السباق حوالي 55 ألفًا".

واستكمل معلقاً على الخبرة الكبيرة التي باتت تتحلى بها المملكة لناحية تنظيم أحداث بمستوى عالمي: "لقد وفّرت لنا الدولة كُلّ ما نحتاجه للقيام وتنظيم جولة الفورمولا واحد بشكلٍ يليق بمستوى وسمعة المملكة العربية السعودية. لا شكّ بأنّ المكان مُزدحم إلّا أننا استعنّا بأفضل الشركات من أجل تسيير كُلّ شيء. كما أنّ المملكة باتت تملك خبرة أكبر في تنظيم الفعاليات الكبيرة".

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وتعقيباً على استضافة السباق في حلبة القدّية التي يتم العمل عليها حالياً، أوضح  الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل أن الفكرة الأولية كانت تتمحور حول إقامة السباق في 2023، لكن المملكة لم ترغب بالانتظار، لذا ظهر خيار حلبة شوارع في جدة.

فقال: "كانت الفكرة الأولية تتمحور حول استضافة السباق في حلبة القديّة التي يتمّ بناؤها الآن في الرياض حيث كان من المفترض أن نستضيف الفورمولا واحد في 2023". 

وأكمل: "لكن سمو ولي العهد لم يُرد الانتظار حتى ذلك العام. لذلك كان الخيار لنا أن يتمّ إنشاء الحلبة في شوارع جدّة في أقرب وقتٍ ممكن. وكان الخيار الوحيد أمامنا أن نكون في آخر الموسم من أجل الانتهاء من أعمال تشييد الحلبة". 

واختتم مشيراً إلى رغبة المملكة باستضافة السباق خلال القسم الأول للموسم: "لكن بإذن الله، نحن نطمح في العام المقبل والأعوام التي تليه إلى استضافتنا للفورمولا واحد خلال الأشهر الأولى في بداية كُلّ موسم".

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