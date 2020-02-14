مسار جائزة أستراليا الكبرى قد يخضع للتغيير في 2021

لم تتم صيانة الطرق العامة المؤدية إلى الحلبة منذ انطلاق الحدث عام 1996، لذا فإن عملية صيانة شاملة كانت فكرة تدور في أذهان القائمين على جائزة أستراليا الكبرى منذ عدة سنوات.

ومع صفقة بقاء الحلبة ضمن روزنامة البطولة حتى موسم 2025 على الأقل، يبدو أن العمل سيبدأ عاجلاً، مع خطط لاكتمالها قبل سباق 2021 أو 2022 على أبعد تقدير.

جزء من المشروع يتضمن تقييم إمكانية تعديل مسار الحلبة للمساعدة في تحسين عمليات التجاوز، وذلك أمر تتناقشه إدارة الجائزة مع الفورمولا واحد في الوقت الراهن.

حيث قال أندرو ويستاكوت المدير التنفيذي لجائزة أستراليا الكبرى في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "خلال العام أو العامين المقبلين سنشهد عمليات إعادة سفلتة".

وأكمل: "نخوض نقاشات مع الفورمولا واحد حيال إمكانية تحسين المسار لضمان مجاراة التطويرات التي طرأت على السيارات منذ 1996".

وتابع: "سنعلم على الأغلب مع الوقت متى سيكون الموعد لاكتمال العمل، سواء خلال الـ 12 شهراً أو الـ 24 شهراً المقبلة".

وتقيم جائزة أستراليا الكبرى جدياً تغيير تصميم المسار منذ عدة سنوات، مع فكرة تحويل المنعطفين الـ 11 والـ 12 إلى منعطف بكبح عالٍ لتحسين التجاوزات.

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بالمقابل أشار ويستاكوت إلى وجود طيف واسع من الاحتمالات فيما يتعلق بالتغيير المتوقع.

فقال: "عندما تحين الفرصة، عليك النظر بكيفية تحسين الوضع. لا شكّ أن السيارات تطورت كثيراً منذ 1996".

وأكمل: "نقيم نوعية الإسفلت وتأثيره على معدلات التآكل، وكذلك في إمكانية تعديل المنعطفات".

واختتم: "لكننا لن نغير من خصائص الحلبة، بل علينا الأخذ بعين الاعتبار وجود بحيرة ومنشآت أخرى في الحلبة. لذا لا يمكنك التعديل بشكل جذري وتغيير خصائص الحلبة، بل تحسينها".