مسؤولو حلبة برشلونة واثقون أن تجديدها بقيمة 50 مليون يورو سيساعد في تأمين مستقبلها ضمن الفورمولا واحد
يبدو أن مسؤولي جولة برشلونة في الفورمولا واحد، واثقون من أن خطة تجديدها بتكلفة 50 مليون يورو قد تساعد في استمرار تواجد الحدث ضمن روزنامة البطولة لما بعد موسم 2026، على الرغم من نقل جائزة إسبانيا الكبرى إلى مدريد.
في وقت سابق هذا الشهر، أعلنت الفورمولا واحد أن جائزة إسبانيا الكبرى ستنتقل من برشلونة، حيث كانت تقام بشكل مستمر منذ عام 1991، إلى حلبة شوارع جديدة ضمن مجمع IFEMA في مدينة مدريد اعتباراً من 2026.
وينتهي العقد الحالي لحلبة برشلونة بعد عام 2026، مما يعني أن الموسم سيشهد سباقين في إسبانيا للمرة الأولى منذ جائزة فالنسيا القصيرة الأمد بين عامي 2008 و2012.
وكان المدير التنفيذي للفورمولا واحد، ستيفانو دومينيكالي، حريصاً في التأكيد على أن انتقال فورمولا واحد إلى مدريد لا يعني بالضرورة نهاية تواجد برشلونة.
ولكن مع الطلب الكبير على المواقع ضمن الروزنامة، يبدو أنه من غير المرجح تواجد جولة برشلونة بشكل متزامن مع مدريد بعد انتهاء العقد.
ومع ذلك، عبّر مسؤولو حلبة برشلونة عن تفاؤلهم حيال مستقبل الجولة، آملين أن يساعد إتمام مشروع تجديد بتكلفة 50 مليون يورو في الحصول على صفقة جديدة.
وخلال السنوات الأخيرة، تلقت حلبة دي برشلونة-كاتالونيا انتقادات كثيرة بسبب منشآتها القديمة. وكانت نسخة 2022 قد واجهت لمشاكل لوجستية، دفعت بالمنظمين إلى الاعتذار ومطالبة من قبل الفورمولا واحد بتحسين مشاكل الوصول للحلبة.
وضمن مؤتمر صحفي غير رسمي كان موقعنا "موتورسبورت.كوم" متواجداً ضمنه، عبّر مسؤولون حكوميون ومسؤولو الحلبة عن تفاؤلهم إزاء مشروع التجديد، وما قد يعنيه من تعزيز مطالب برشلونة بالحصول على مكان ضمن الروزنامة.
ويشمل المشروع، الذي بدأ قبل أكثر من عامين ومن المتوقع أن ينتهي قبل سباق الجائزة الكبرى في يونيو هذا العام، إعادة تصميم مجمع المرائب وبناء منطقة جديدة مغطاة لمنصة البادوك.
كما يتضمن مشروع التجديد برج تحكم جديداً وممراً عبر المقطع المستقيم الخلفي سيصل بين منطقة البادوك ومنطقة المدرج مع منطقة استضافة كبيرة.
وبالنسبة لموسم 2027 وما بعده، فإن برشلونة تواجه منافسة شديدة، حيث تشير التقارير الحديثة إلى أن راعي مرسيدس، بيتروناس، يرغب بإحياء جائزة ماليزيا الكبرى في كوالالمبور.
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