مسؤولون روانديون يلتقون بمدراء الفورمولا 1 لمناقشة عرض "جدي" لاستضافة سباق

جدول مدراء الفورمولا 1 محادثات مع ممثّلين عن دولة رواندا الشهر المقبل في ظلّ سعي الدولة الأفريقيّة لدفع خطط استضافة جائزة كبرى.

في ظلّ سعي الفورمولا 1 لتوسيع الروزنامة واستغلال التفجّر في شعبيّتها حول العالم، كان من الواضح أنّ إقامة سباق في القارة الأفريقيّة يُعدّ هدفًا أساسيًا.

وفي حين أنّ عددًا من الدول في المنطقة عبّر عن رغبته في استضافة سباق فورمولا 1، يُتفهّم أنّ خطط رواندا في مرحلة متقدّمة بما فيه الكفاية لعقد محادثات أكثر جديّة.

وبحديثه بشكلٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا 1 أنّ اجتماعًا تمّت جدولته مع رواندا للحديث حول المشروع، والذي قال أنّه أظهر بعض التطلّعات الواعدة.

وقال الإيطالي: "إنّهم جادون. لقد قدّموا خطّة جيّدة ولدينا اجتماعٌ معهم في نهاية سبتمبر. ستكون حلبة دائمة".

وكانت رواندا قد أظهرت اهتمامًا متزايدًا بسباقات السيارات، حيث سافر ممثّلون عن مجلس تطوير رواندا إلى جائزة موناكو الكبرى هذا العام للقاء مسؤولي فيا.

كما ستستضيف الدولة الواقعة في شرق أفريقيا الاجتماع العام السنوي لـ "فيا" وحفل توزيع الجوائز في عاصمتها كيغالي في ديسمبر المقبل.

ومع تحقيق الفورمولا 1 لأهداف التوسّع في الولايات المتّحدة ورضاها بالسباقات الثلاثة الحالية في ميامي، وأوستن ولاس فيغاس، بدت البطولة الآن بالنظر في الأنحاء الأخرى من العالم التي تحتاج للتركيز عليها.

وقال دومينيكالي أنّ أفريقيا، التي لم تستضف سباق فورمولا 1 منذ جائزة جنوب أفريقيا الكبرى 1993، خيارٌ يتمّ تقييمه بجديّة.

وقال: "نريد الذهاب إلى أفريقيا، لكنّنا نحتاج لوجود الاستثمار المناسب، ووجود خطّة استراتيجيّة صحيحة".

وأكمل: "يجب أن يكون الوقت مناسبًا، ونحتاج للتأكّد من أنّ هناك الترحيب المناسب في تلك الدولة، وتلك المنطقة وتلك القارة، لأنّ لديهم أولويّات أخرى بشكلٍ واضح. نحتاج لأن نكون حذرين دائمًا على صعيد اتّخاذ القرارات الصحيحة".

وقال دومينيكالي أنّ الفورمولا 1 تتواجد الآن في مرحلة تملك فيها اهتمامًا كافيًا حول العالم من أجل تشكيل أفضل روزنامة ممكنة.

وقال: "كنّا في وضعٍ لم يكن فيه عدد المناطق التي تودّ استضافة الفورمولا 1 ضخمًا حتّى 2020".

وأضاف: "لذا لم نكن قادرين على تطبيق ما أودّ وصفه بالضغط البناء من أجل تنمية ما يُمكننا تقديمه لزبائننا ومشجّعينا".

وأكمل: "لكنّنا على الجانب الآخر الآن. لدينا الكثير من الأماكن حول العالم والتي تريد استضافة الفورمولا 1 والتي تسمح لنا بالتأكّد من عملنا معًا لتنمية التجربة".

وأردف: "لا أرى تغييرات ضخمة قادمة على المدى القصير، لكنّنا نحتاج للتباحث حول ما سيحدث في 2026 و2027 و2028 خلال الأشهر المقبلة. لدينا خيارات مختلفة لكنّنا في موقعٍ جيّد".