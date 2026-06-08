رغم أن سكوديريا فيراري لم تتمكن من منافسة الفائز بالسباق أندريا كيمي أنتونيللي يوم الأحد، كان لوكلير في طريقه لتحقيق مركز ثالث مريح خلف زميله لويس هاميلتون عندما تعرض لحادث عند منعطف أنتوني نوغيس قبل إعادة الانطلاق بعد سيارة الأمان في اللفة 65.

حيث قال السائق المونغاسكي عبر لاسلكي الفريق غاضبًا: "بصراحة، لن أتحمل اللوم في هذا الأمر".

وأضاف: "هذه المكابح اللعينة!".

وكانت مشاكل لوكلير مع المكابح قد بدأت منذ معاناته في مونتريـال، ما يفسر تصاعد إحباطه، لكنه أوضح أن حجم العطل الذي تعرض له هذه المرة كان غير مسبوق تمامًا.

ولهذا السبب كرر لوكلير موقفه بعد خروجه من السباق أثناء حديثه إلى وسائل الإعلام، قائلًا:

"من أصل أربع مكابح، كانت هناك ثلاث مكابح لا تعمل. وفي سيارة فورمولا 1، هذا ليس أمرًا جيدًا أبدًا".

وأضاف: "المكابح الأمامية اليسرى كانت تعمل بشكل جيد، والأمامية اليمنى كانت تعمل جزئيًا، أما الكابح الخلفية فلم تكن تعمل على الإطلاق".

وتابع: "عندما أقول على الإطلاق، فهذا يعني أن البيانات لا تظهر أي تباطؤ نهائيًا. وكأن المكابح لم تكن موجودة في السيارة أصلًا".

وأضاف: "طالما كنت أقود بشكل متواصل، كان الأداء غير ثابت، لكن لم تكن هناك أي مشاكل بهذا الحجم على الأقل".

وتابع: "بدأت المشكلة مع سيارة الأمان. بمجرد دخولي فترة سيارة الأمان، توقفت ثلاث من أصل أربع مكابح عن العمل".

وأضاف: "لم أتمكن أبدًا من إعادة تشغيلها، ولم يعد أي شيء يعمل".

وأردف: "حاولت القيام بالعديد من الإجراءات داخل السيارة لمحاولة حل المشكلة".

وأضاف: "الحل الوحيد الذي كان أمامي هو عدم استخدام المكابح في المنعطف الأخير، لكنني كنت سأصطدم في المنعطف الأول".

وختم قائلًا: "لم يكن هناك أي حل".

وردت شركة بريمبو فورًا على هذه التصريحات، ووصفتها بأنها "متسرعة"، مؤكدة موثوقية المكونات التي تزود بها فيراري.

حيث قالت الشركة في بيان رسمي: "تعرب مجموعة بريمبو عن دهشتها الكبيرة إزاء ما حدث لشارل لوكلير خلال جائزة موناكو الكبرى، كما أنها متفاجئة جدًا من التصريحات التي أدلى بها السائق بعد السباق".

وأضاف البيان: "تتواصل الشراكة بين بريمبو وسكوديريا فيراري منذ أكثر من 50 عامًا، كما تمتد إلى علامات أخرى ضمن المجموعة مثل قوابض إيه بي ريسينغ وممتصات الصدمات أولينز، وهو ما يؤكد قوة واتساع نطاق هذا التعاون".

وتابع: "لا تملك الشركة حاليًا معرفة دقيقة بأسباب المشاكل التي واجهها شارل لوكلير، ولذلك ترى أنه من المبكر إصدار تقييمات تقنية نهائية قبل تحليل البيانات المتاحة".

وأضاف: "في مثل هذه الحالات، من الضروري دراسة البيانات بالتعاون مع مهندسي الفريق لتحديد المصدر الدقيق للحادث".

لكن لوكلير أصر على أن البيانات لا تترك مجالًا للشك، وقال: "الأمر واضح جدًا".

وأضاف: "أعتقد أن فريدريك فاسور وجيروم دامبروسيو شاهدا البيانات، وأعتقد أن الأمر واضح جدًا للجميع".

وتابع: "لا أعتقد أن هناك أي شك".

وبغض النظر عن الجهة المسؤولة عن الحادث، أكد لوكلير أن المشكلة تم حلها بالفعل قبل جائزة إسبانيا الكبرى المقبلة.

وقال: "لدينا الحل داخل الفريق، وسأنتقل إلى إعدادات لويس بدءًا من السباق المقبل".

ومن المثير للاهتمام أن شائعة متداولة تشير إلى أن هاميلتون قد يستخدم مكابح من شركة كاربون إندستري بعد سنوات طويلة من العمل معها خلال فترة وجوده في مرسيدس، إلا أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن.