مزوّد الوقود المستدام لـ فيتيل يخوض مفاوضات مع فرق الفورمولا واحد

"بي1 فيولز" حازت على اهتمام عدة أطراف خلال جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد حين أكمل فيتيل لفات استعراضية على متن سيارة نايجل مانسل، الفائزة بلقب 1992، باستعمال وقود غير أحفوري خاص.

حينها، صرح فيتيل بأن إحدى النواحي التي دفعته لذلك هي الإشارة إلى أنه من الممكن الاحتفاظ بمحركات الاحتراق الداخلي للسيارات، لكن عبر استعمال وقود مستدام.

وتعتقد شركة "بي1 فيولز" أن عرض تقنيتها في عالم السباقات سيساعد بتسريع إيصال منتجاتها إلى مستهلكين أكبر، خاصة وأنها تعتبر المزوّد الحصري للوقود في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

وكشف بنجامين بوتشامر الشريك المؤسس بأن العمل قد بدأ بالفعل مع بعض فرق الفورمولا واحد لتقييم إمكانية البدء بشراكات مستقبلية، مع الاقتراب من 2026 الذي يعتبر بداية حقبة الوقود المستدام بالكامل في الفئة الملكة.

وتعمل الفورمولا واحد حالياً بشكل حصري مع أرامكو على تطوير قوانين الوقود لموسم 2026، لكن "بي1 فيولز" كشفت بأن هناك فرقاً تدرس إمكانية شراكة مستقبلية.

ولم تتطرق الشركة للمزيد من التفاصيل، لكنها أشارت إلى إمكانية وجود فرص مثيرة للاهتمام.

لكن مع الإشارة إلى أن سيباستيان فيتيل أراد لعب دور عبر المساعدة برفع الوعي تجاه مشاكل المناخ وأهمية الاستدامة البيئية.

نايجل مانسل وسيباستيان فيتيل، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت