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مروّج سباق سوتشي يزعم بأنّ جائزة روسيا الكبرى قد تُقام هذا العام

زعم مروّج جائزة روسيا الكبرى أنّ السباق قد يُقام في سبتمبر المقبل بالرغم من إعلان الفورمولا واحد عن عدم المضيّ قدمًا في إقامتها.

مروّج سباق سوتشي يزعم بأنّ جائزة روسيا الكبرى قد تُقام هذا العام

على إثر غزو روسيا لأوكرانيا اليوم الخميس، أصدرت الفورمولا واحد بيانًا اليوم الجمعة أكّدت فيه أنّ سباق سوتشي لن يُقام، قائلة أنّه "من المستحيل" المضيّ قدمًا في الحدث.

ودعم عددٌ من السائقين تلك الخطوة خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، في حين كان سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرّات قد أكّد منذ أمسٍ الخميس مقاطعته للسباق في حال إقامته.

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واستجابت شركة روسغونكي المروّجة لجائزة روسيا الكبرى عبر الإعلان عن تأكيد تعليق العقد لإقامة السباق.

لكنّها أعلمت المشجّعين بعدم السعي وراء استرجاع أموال تذاكرهم "كونه لا يزال من الممكن إقامة السباق في موعده المذكور سابقًا".

وجاء في البيان كذلك: "تمّ تعليق الاتّفاق بين مروّج جائزة روسيا الكبرى والفورمولا واحد بسبب القوّة القاهرة. لم يتمّ إلغاء التذاكر المُبتاعة، لا حاجة لاسترجاع الأموال الآن لأنّه لا يزال من الممكن إقامة الجولة في موعدها".

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