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فورمولا 1 / جائزة الصين الكبرى / أخبار عاجلة

مروّج جائزة الصين الكبرى يسعى إلى تأجيل سباق 2021

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مروّج جائزة الصين الكبرى يسعى إلى تأجيل سباق 2021

تتّجه جائزة الصين الكبرى لأن تكون ثاني سباق فورمولا واحد يتم تأجيله لموسم 2021، حيث يسعى مروّج الحدث إلى تغيير موعده لوقت لاحق من العام.

كان سباق العام الماضي في شنغهاي الأوّل الذي يتمّ إلغاؤه عقب تفشّي جائحة كورونا، قبل أن يتمّ إلغاء 12 سباقًا إضافيًا خلال الموسم.

وقد كشفت الفورمولا واحد عن رونامة اعتيادية بشكل أكبر لموسم 2021 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي تتألف من 23 سباقًا، لكن البطولة تتجه بالفعل الآن إلى تأجيل الجولة الافتتاحية في أستراليا بسبب القيود المستمرة للحد من انتشار عدوى كورونا.

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وقد بدأت الشكوك تتصاعد حيال إمكانية إقامة سباق الصين في 11 أبريل/نيسان، لكنّ مروّج الحدث أكّد الآن سعيه لتأجيل الجائزة حتى وقت لاحق من العام.

وتعقيبًا على ذلك قال إيبين يانغ المدير العام لـ"جاس إيفينت" المروّجة للحدث في تصريح لوسائل إعلام من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم أمس السبت: "بالرُغم من نشر روزنامة مؤقتة كالمعتاد، أعتقد بأنّه من غير المرجّج بشكل كبير أن يُقام سباق الفورمولا واحد في النصف الأوّل من العام، في أبريل".

وأضاف: "نهدف إلى تأجيله إلى النصف الثاني من العام، وقد تقدمنا رسميًا بطلب ونأمُل أن يتمّ نقل الحدث إلى النصف الثاني من الموسم".

هذا وسيفتح تأجيل هذا السباق مكانًا خاليًا آخر في شهر أبريل/نيسان، إلى جانب موعد الـ 25 من أبريل الذي كان مخططًا بالأساس لاستضافة سباق فييتنام الذي تمّ التخلّي عنه الآن. ومن المعلوم بأنّ سباقي إيمولا وبارتيماو، من المخطط أن يشغلا هذين الموعدين.

حيث علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الخطة الحالية تقضي بأن تستضيف بورتيماو جائزة البرتغال الكبرى في 11 أبريل/نيسان، لتحل مكان الصين، بينما يُقام سباق إيمولا في 25 من ذات الشهر مكان جولة فييتنام.

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