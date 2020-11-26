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مركز الوصافة في البطولة "لا يهمّ" بالنسبة لفيرشتابن

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مركز الوصافة في البطولة "لا يهمّ" بالنسبة لفيرشتابن
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أصرّ ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل على أن لا فائدة من استهداف المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك بالرغم من ابتعاده بـ 27 نقطة فقط عن فالتيري بوتاس مع بقاء ثلاثة سباقات على النهاية.

قلّص فيرشتابن الفارق مع بوتاس قليلًا في تركيا، وذلك في يومٍ حلّ فيه الهولندي سادسًا بينما تواجد سائق مرسيدس خارج مراكز النقاط.

وقال فيرشتابن: "لا يهمّ أن أكون ثانيًا أو ثالثًا في الحقيقة. أريد فقط تحقيق نتيجة جيّدة. إن كان ذلك يعني حلولي ثالثًا في ترتيب البطولة، لكنّني أحظى ببعض السباقات الإيجابيّة لإكمال الموسم بها فإنّني سأكون سعيدًا بذلك".

واعترف فيرشتابن أنّ فريقه علم في بداية الموسم أنّه لن يُنافس على لقب 2020 بالرغم من النهاية القويّة للعام الماضي.

وقال حيال ذلك: "كان من الواضح في السباق الأوّل أنّنا متأخّرون كثيرًا. لماذا؟ لا أعلم، كوننا لتمكّنا من تغيير ذلك لو علمنا. أعتقد بأنّ الجميع يعمل بجهد ولا شكّ في ذلك".

وأضاف: "لكنّ الكثير من الفرق تعمل بجهد بالطبع. ولا يزال علينا العمل أكثر من أجل اللحاق، لكن من الصعب تحديد سبب ذلك".

واعترف فيرشتابن بأنّ التحديثات التي قدّمها الفريق في تركيا بدت كما لو أنّها تعمل، بالرغم من أنّه كان من الصعب تقييمها في الظروف الصعبة حينها.

وقال: "من الصعب تحديد ذلك بسبب الظروف، لكنّني اختبرت بعض المكوّنات الجديدة، وكانت إيجابيّة بالتأكيد".

وأضاف: "لذا أتطلّع قدمًا لاختبارها هنا في البحرين كوننا نملك الكثير من المعلومات من الأعوام السابقة مع هذه السيارات، أريد رؤية الأداء هنا. لكنّني واثقٌ من أنّه سيكون جيّدًا".

كما قال فيرشتابن أنّ سباق تركيا كان "محبطًا" بالنسبة إليه بعد سلسلة التأديات التنافسيّة السابقة.

وقال حيال ذلك: "لم يكن يومًا رائعًا جدًا. تحدث هذه الأشياء أحيانًا. كان سباقًا مؤسفًا كوني كنت أتطلّع للتواجد في تركيا، لكنّ السطح الجديد للحلبة كان كارثيًا على صعيد التماسك. لم يكن ذلك رائعًا".

وأضاف: "لكن بالنسبة للسباق في حدّ ذاته، فقد كان ذلك أحد تلك الأيّام التي تسير فيها الأمور على نحوٍ سيّئ بالكامل. انزلقت وتسطّحت إطاراتي".

ثمّ تابع: "كان هناك خطٌ واحدٌ للقيادة، لذا لم يكن بوسعي القتال، لم يكن بوسعي التجاوز. لم تجفّ الحلبة سريعًا بما فيه الكفاية للانتقال إلى الإطارات الملساء. كان يومًا مزعجًا، ولم تكن تلك النتيجة التي أردناها".

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الكاتب مروان الوافي

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