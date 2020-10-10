مرض سترول يمنعه من المشاركة في التجارب الحرة الثالثة في نوربورغرينغ

بعد إلغاء التجارب الحرة يوم أمس الجمعة، سارع السائقون إلى الحلبة خلال حصة التجارب الحرة الثالثة اليوم السبت لتعويض الوقت الضائع، لكنّ سترول كان الوحيد الذي لم يخرج إلى الحلبة، حيث أعلن فريقه ريسينغ بوينت بعد 15 دقيقة من انطلاق الحصة أنّ الكندي لا يشعر أنّه على ما يُرام وليس لائقًا بالقدر الكافي للمشاركة.

وأصدر الفريق بيانًا بهذا الشأن جاء فيه: "لانس سترول لا يشعر بأنّه على ما يُرام 100 بالمئة هذا الصباح وعليه لن يشارك في التجارب الحرة الثالثة. سيتّم إعادة تقييم حالته بعد الحصة، وعندها سنقرر إذا ما كان لائقًا بالقدر الكافي للقيادة والمشاركة في التصفيات".

وتُعدّ تلك المرة الثانية التي تفقد فيها ريسينغ بوينت مشاركة أحد سائقيها هذا الموسم بسبب المرض. حيث تغيب سيرجيو بيريز عن المشاركة في جائزة بريطانيا الكبرى بسبب إصابته بفيروس كورونا، إذ حل مكانه حينها نيكو هلكنبرغ.

ويُعتقد بأنّه تمّ التواصل بالفعل مع الألماني من أجل احتمالية المشاركة في جائزة إيفل الكبرى إذا لم يتمكن سترول من القيادة وخوض ما تبقى من الجائزة.