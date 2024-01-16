مرسيدس 2024 تبدو كسيارة حقيقية للمرة الأولى منذ عامين

واجهت مرسيدس صعوبات في أول موسمين من فترة القوانين التقنية الجديدة، ولم تتمكن من مجاراة ريد بُل التي هيمنت تماماً في حقبة المؤثرات الأرضية الحالية.

لكن الفريق غيّر تماماً من النهج التصميمي للسيارة الجديدة، خاصة مع إعادة هيكلة القسم التقني بقيادة جايمس أليسون والذي استلم بديلاً عن مايك إيليوت.

وتشير البيانات إلى أن مرسيدس دبليو15 الجديدة مختلفة تماماً عن السيارتين السابقتين.

وضمن معرض كلامه مع مجلة "دايلي تلغراف" أشار وولف إلى التقارير الإيجابية من أنطوني دايفيدسون سائق المحاكاة، حيال الشعور المختلف للسيارة الجديدة، على عكس سابقتَيها، واللتين كانتا صعبتين في القيادة على السائقين لويس هاميلتون وجورج راسل.

"قادها في ملبورن (على جهاز المحاكاة)، وقال: ’أشعر أنها سيارة للمرة الأولى منذ عامين’" قال وولف.

وأكمل: "بالتأكيد، أتمنى أن تتماشى هذه التعليقات مع ما سنراه على الحلبة. لكننا رأينا خلال الموسمين الماضيين أن ذلك لم يكن يحصل دوماً".

وألمح وولف سابقاً إلى أن مرسيدس قادرة على اللحاق بفريق ريد بُل والتفوق عليه خلال هذه الحقبة من القوانين، والتي مرّ منها موسمان.

وشدّد على أن الفريق مدينٌ بهذا لسائقيه هاميلتون وراسل اللذين وقعا عقدين جديدين مع السهام الفضية، بحيث لن يتم ترك أي تفصيل دون البحث فيه بهدف تحسين الأداء.

فقال: "دائماً واثق من أن ذلك ممكن. لا يمكنك بدء الموسم بفكرة ’هذا أمر مستحيل’".

وأضاف: "رأينا مكلارين العام الماضي وقد حققت قفزة هائلة بعد تحديث واحد. وقعنا لموسمين مع لويس ونحن ندين له بذلك، وكذلك لـ جورج ولجميع الفريق، أن نمنحهم كامل الاهتمام والتركيز في 2024 و2025. أعتقد أن ذلك أمر ممكن".

وشرح وولف أن مرسيدس تتحسن في نواحٍ أخرى كذلك من بينها وقفات الصيانة، وذلك بعد التفوق الكبير لفريقي ريد بُل ومكلارين في هذا الجانب.

فقال: "أعتقد أننا نفهم القوانين الحالية بشكل محافظ بعض الشيء. بينما نرى الفرق الأخرى تفسرها بشكل مختلف".

واختتم: "لذا نحن نراقب ذلك. أعتقد أننا سنسير بطريق مختلف جداً هذه المرة".