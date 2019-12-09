مرسيدس يُمكنها تأمين مستقبلها في الفورمولا واحد بتقليص إنفاق دايملر

كشفت وثائق حسابات مرسيدس لعام 2018 عن مساهمة صافية من دايملر عند مستوى 40 مليون جنيه استرليني (أي 52 مليون دولارٍ أمريكي تقريبًا)، بينما غطّت الجوائز الماليّة للفورمولا واحد وعقود الرعاية أغلب الميزانيّة.

ولم تُظهر مرسيدس أيّة علامات على رغبتها في مغادرة الفورمولا واحد بعد الموسم المقبل، بالرغم من التكهّنات التي ربطتها بمغادرة محتملة لبطولة العالم قبل انطلاق حقبة القوانين الجديدة.

وكان موظّفون سامون من دايملر حاضرين في الجولة الختاميّة في أبوظبي قبل أسبوعين، حيث تسلّمت بريتا سيغر عضوة مجلس الإدارة جائزة الصانعين على منصّة التتويج هناك.

ويعتقد وولف بأنّ القيمة التي تتلقّاها مرسيدس من برنامجها المسيطر في الفورمولا واحد، الذي فاز بستّة ألقاب مزدوجة للسائقين والصانعين، عاملٌ رئيسي في فرصها للمواصلة، لكنّه لم يقل بأنّ هناك أيّة ضمانات لمستقبل الفريق.

وقال النمساوي: "أنا المسؤول عن نشاطات سباقات السيارات. لكنّني أيضاً أوّل من يعترف بأنّ الظروف تتغيّر في عالم صناعة السيارات، ويجب النظر في كلّ تلك النشاطات".

وأضاف: "الفورمولا واحد ورياضة المحرّكات بشكلٍ عام هي نشاطٌ نعتقد بأنّه جزءٌ من جوهرنا. أوّل سيارة مرسيدس كانت سيارة سباق".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا نحتاج لأن نُصبح أكثر كفاءة. نحتاج لتوفير نموذج عمل متين. نحتاج لتقليل مساهمة دايملر في هذا النشاط وفي حال كنّا قادرين على بلوغ ذلك فسنتواجد في الفورمولا واحد على المدى البعيد".

وكان فريق مرسيدس المصنعيّ قد عاد للحياة مجدّدًا في الفورمولا واحد في 2010، أي بعد 55 عامًا من مشاركتها الأولى في عالم الجائزة الكبرى، وانتظرت حتّى 2012 لتُحقّق الفوز مجدّدًا.

وحلّت مرسيدس وصيفة في بطولة الصانعين في 2013، لكنّ الخطوة الكبيرة التي حقّقتها في الموسم التالي – إثر إتقانها للمحرّكات الهجينة الجديدة – سمحت لها بالدخول إلى فترة سيطرة غير مسبوقة.

وحقّق الصانع الألماني نتيجة لذلك 12 لقبًا و93 انتصارًا، وأحرز أكثر من 100 قطب انطلاق أوّل و200 منصّة تتويج تقريبًا منذ 2010.

وقال وولف: "الفورمولا واحد تُمثّل أفضل عائدٍ لقاء الاستثمار ضمن مجموعة دايملر بأكملها. نحن نولّد أكثر من مليار كعائدات. يتمحور كلّ شيء حول العلامة في نهاية المطاف".

وأردف: "أعتقد بأنّنا نقدّم أعمال ترفيه رائعة، لكنّ هذه تكنولوجيا كذلك. إنّها أكثر محرّكات هجينة كفاءة، وتُقدّم في ذات الوقت صورة رياضيّة للعلامة".

وأكمل: "كنّا جزءًا من عمليّة تشكيل صورة علامة مختلفة لمرسيدس منذ أن بدأنا رحلتنا الناجحة في 2014".

وأضاف: "بالطبع تُعدّ سيارات الطرقات والنمط والتكنولوجيا الجوانب الأكثر أهميّة، لكنّني أعتقد بأنّ فوزنا بالجوائز الكبرى في الفورمولا واحد قدّم إضافة صغيرة لتغيير طريقة النظر إلى العلامة".

واختتم حديثه بالقول: "لهذا السبب يتواجد أعضاء مجلس الإدارة هنا، إنّها عمليّة إيجابيّة تستفيد منها دايملر".